Bejubelt sein Siegtor zum Auswärtssieg in Porz: Hiroto Murakami. – Foto: Danielle Schall-Langfort

Der 1. FC Düren holt den ersten Auswärtssieg Fußball-Mittelrheinliga: 2:1-Erfolg bei der SpVg. Porz. Hiroto Murakami setzt den Lucky Punch. Verlinkte Inhalte präsentiert von Mittelrheinliga 1. FC Düren SpVg Porz

Fußball-Mittelrheinligist 1. FC Düren ist seit vier Spielen ungeschlagen und feierte bei der SpVg. Porz am Sonntag den ersten Auswärtssieg der Saison. Hiroto Murakami sicherte dem FCD mit seinem Treffer kurz vor Schluss die drei Zähler.

Samy Jaksic hatte die Dürener in der 18. Minute in Führung gebracht. Er verwertete einen Steckpass von Raban Laux. Vorausgegangen war eine Chance der Gastgeber, die Dürens Keeper Yannick Marko vereitelt und sofort den Konter eingeleitet hatte. „Die erste Halbzeit war sehr ausgeglichen", bilanzierte FCD-Coach Luca Lausberg, der allerdings mit der Entstehung des Ausgleichs überhaupt nicht einverstanden war. „Aus meiner Sicht ging dem Treffer ein klares Foul an Nils Schütte voraus", sagte er. Der Schiedsrichter pfiff nicht, ein Dürener trat beim Rettungsversuch über den Ball, weshalb Andre Rosteck keine Mühe hatte, für Porz auszugleichen (29.).

In Hälfte zwei setzte zunächst Philipp Simon einen Schuss an die Querlatte, ehe die beste Phase der Gastgeber begann. Zwischen der 65. und 80. Minute mussten die Gäste einige Großchancen überstehen, entweder Marko parierte oder das Aluminium rettete für Düren. „Da hatten wir schon Glück“, musste Lausberg eingestehen, der dann den „Lucky Punch“ seiner Mannschaft erlebte. Laux initiierte einen Angriff, den Simon abschloss. Der gehaltene Ball landete bei Murakami, der den umjubelten Siegtreffer markierte (87.). Nach dem Sieg gegen Frechen und Punktgewinnen gegen Bergisch Gladbach und Wegberg-Beeck setzten die Dürener damit ihre Serie fort. „Wir haben uns in der Woche mit der Mannschaft hingesetzt und gesagt, dass wir diese guten Ergebnisse jetzt vergolden müssen“, berichtete Lausberg. Düren: Marko - Kongolo, Backhaus, Schütte - Murakami, Jaksic, Laux (90.+4 Miyoshi), Olschewski, Kuckertz (85. Edun) – Simon, Alawie (60. Baidoo)