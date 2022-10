Auf seine Zuschauer kann sich der 1. FC Bocholt stets verlassen. – Foto: Meiki Graff

Der 1. FC Bocholt will den SV Lippstadt schlagen und von ihm lernen Zuletzt holte der Regionalligist 1. FC Bocholt zehn Punkte in vier Partien. Am Samstag, 14 Uhr, geht es am Hünting gegen den SV Lippstadt. Mittelfeldspieler Fabio-Daniel Simoes Ribeiro kämpft unterdessen mit einer Zerrung.rnrn

Der Regionalligist 1. FC Bocholt blickt auf eine intensive Woche zurück. Immerhin mussten die „Schwatten“ am Mittwochabend 120 Minuten im Niederrheinpokal Gas geben. Erst im Elfmeterschießen setzte sich das Team von Trainer Marcus John gegen TuRU Düsseldorf durch. Es standen an der Feuerbachstraße gleich mehrere Akteure auf dem Rasen, die zuletzt weniger Einsatzminuten bekamen. Anspruch auf einen Stammplatz können die meisten Akteure nun aber nicht erheben. „Wenn du drei Gegentore gegen einen mittelmäßigen Oberligisten bekommst, kann man sich schwer aufdrängen. Dann hätte eine andere Leistung kommen müssen“, erklärte Marcus John.

Am Samstag, 14 Uhr, empfängt sein Team vor heimischem Publikum den Tabellenfünften SV Lippstadt 08. „Der SV Lippstadt macht es seit vier Jahren sehr gut. Sie holen viele Spieler aus dem Umland, talentierte und erfahrene. Das ist der Weg, den wir auch gehen wollen“, sagt der Bocholter Trainer. So können die Westmünsterländer also vom SV Lippstadt lernen. „Sie machen es in dieser Saison auch richtig gut, die Platzierung ist hervorragend. Und sie haben die Toranzahl deutlich besser verteilt, daher haben sie auch vier Punkte mehr als wir“, erläutert John im Vorfeld der Partie.