Der 1. FC Bocholt verpflichtet Verteidiger aus den Emiraten

Elano Yegen wechselt zum 1. FC Bocholt. – Foto: Samira Berns

Der Innenverteidiger Elano Yegen kommt vom Al-Rams SC aus den Vereinigten Arabischen Emiraten und wechselt zum 1. FC Bocholt. Doch das ist nicht die einzige besondere Station, die der 23-jährige Niederländer bislang hinter sich hat. Über diese Stationen ist Yegen in die Regionalliga West gekommen.

Von ADO Den Haags U21 ist Elano Yegen in der Saison 2021/22 für ein Jahr zum MV Maastricht ausgeliehen worden. In der Winterpause der Spielzeit 2022/23 folgte der erste Transfer ins Ausland: Für den 1,91 Meter großen Innenverteidiger ging es in die Türkei zu Samsunspor. Ein halbes Jahr später wurde er von dort zu 1461 Trabzon FK ausgeliehen. In der vergangenen Saison fand er sein fußballerisches Zuhause dann in den Vereinigten Arabischen Emiraten, wo er für den Al-Rams SC auflief. Nun folgt erstmals der Schritt zum direkten Nachbarn seiner Heimat – nach Deutschland zum 1. FC Bocholt, wo er bereits in den vergangenen Tagen als Gastspieler trainiert hatte.

Yegen möchte sich so schnell wie möglich integrieren

André Fikus, Sportdirektor der Schwatten, spricht gegenüber vereinseigenen Medien über den Transfer: „Mit Elano gewinnen wir einen Innenverteidiger, der genau das Profil mitbringt, nach dem wir gesucht haben. Er ist schnell, körperlich robust und verfügt über eine starke Spieleröffnung – Eigenschaften, die unserem Spiel guttun werden.“