Der 1. FC Bocholt verpflichtet Verteidiger aus den Emiraten

Der Innenverteidiger Elano Yegen kommt vom Al-Rams SC aus den Vereinigten Arabischen Emiraten und wechselt zum 1. FC Bocholt. Doch das ist nicht die einzige besondere Station, die der 23-jährige Niederländer bislang hinter sich hat. Über diese Stationen ist Yegen in die Regionalliga West gekommen.
Von ADO Den Haags U21 ist Elano Yegen in der Saison 2021/22 für ein Jahr zum MV Maastricht ausgeliehen worden. In der Winterpause der Spielzeit 2022/23 folgte der erste Transfer ins Ausland: Für den 1,91 Meter großen Innenverteidiger ging es in die Türkei zu Samsunspor. Ein halbes Jahr später wurde er von dort zu 1461 Trabzon FK ausgeliehen. In der vergangenen Saison fand er sein fußballerisches Zuhause dann in den Vereinigten Arabischen Emiraten, wo er für den Al-Rams SC auflief. Nun folgt erstmals der Schritt zum direkten Nachbarn seiner Heimat – nach Deutschland zum 1. FC Bocholt, wo er bereits in den vergangenen Tagen als Gastspieler trainiert hatte.
André Fikus, Sportdirektor der Schwatten, spricht gegenüber vereinseigenen Medien über den Transfer: „Mit Elano gewinnen wir einen Innenverteidiger, der genau das Profil mitbringt, nach dem wir gesucht haben. Er ist schnell, körperlich robust und verfügt über eine starke Spieleröffnung – Eigenschaften, die unserem Spiel guttun werden.“
Geschäftsführer Christopher Schorsch glaubt an die Bereicherung, die Elano Yegen der Mannschaft bringen wird: „Trotz seines jungen Alters bringt Elano bereits wertvolle Erfahrungen aus verschiedenen Ligen mit und hat uns mit seiner Mentalität und seinem Ehrgeiz überzeugt. Wir freuen uns sehr, dass er sich für den 1. FC Bocholt entschieden hat und sind überzeugt, dass er unsere Mannschaft sportlich wie menschlich bereichern wird.“
Für den Spieler selbst gilt es jetzt, sich endgültig im Mannschaftsgefüge einzugewöhnen: „Ich freue mich sehr, künftig das Trikot des 1. FC Bocholt zu tragen. Die Verantwortlichen haben mir von Anfang an viel Vertrauen entgegengebracht und mir einen klaren sportlichen Plan aufgezeigt. Jetzt möchte ich mich schnell in die Mannschaft integrieren, hart arbeiten und meinen Teil dazu beitragen, dass wir gemeinsam eine erfolgreiche Saison spielen.“
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