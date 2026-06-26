Der 1. FC Bocholt verpflichtet Kilian Zaruba aus Halle

Aus der Regionalliga Nordost wechselt Kilian Zaruba vom Hallenschen FC in den Westen zum 1. FC Bocholt. Damit verstärkt der 24-Jährige das Team des neuen Cheftrainers Guerino Capretti in der Defensive – bewiesen hat er sich unter anderem in einem Probetraining. Weitere Vertragsdetails hat der Verein nicht veröffentlicht.
Kilian Zaruba hat seine fußballerischen Wurzeln beim Halleschen FC. Dort spielte er unter anderem in seinem letzten Jugendjahr in der U19-Bundesliga. Von dort aus ging es für den 1,92 Meter großen Abwehrspieler zum SV Babelsberg, wo er in seinem ersten Herrenjahr noch keine Regionalligaluft schnuppern durfte. Im Folgejahr – beim FSV Union Fürstenwalde – avancierte Zaruba zum Schlüsselspieler und lief in 36 Partien auf. Über den ZFC Meuselwitz und FC Eilenburg ging es für den damals 22-Jährigen zurück nach Halle. Nun also der Schritt raus aus gewohnter Umgebung und ab an den Niederrhein zu den Schwatten an den Hünting.
„Mit Kilian Zaruba ist es uns gelungen, einen Spieler zu verpflichten, der sowohl sportlich als auch menschlich hervorragend zu unserem Anforderungsprofil passt. Als spielstarker Linksfuß für die Innenverteidigung bringt er viel Qualität im Spielaufbau sowie die Erfahrung aus über 110 Regionalliga-Spielen mit. Wir sind überzeugt, dass er mit seiner Qualität und seiner Erfahrung eine wichtige Verstärkung für unsere Mannschaft sein wird“, erklärte Sportdirektor André Fikus.
Christopher Schorsch, Geschäftsführer Sport der Bocholter ergänzte: „Bereits in den ersten Tagen bei uns hat Kilian auf und neben dem Platz einen sehr positiven Eindruck hinterlassen. Seine fußballerischen Qualitäten, seine Persönlichkeit und die Art, wie er sich in die Gruppe eingebracht hat, haben uns in unserer Entscheidung zusätzlich bestärkt. Er passt hervorragend zu unserem Weg und wird mit seiner Mentalität sowie seinen Fähigkeiten eine echte Bereicherung für unsere Mannschaft sein.“
Das nicht unbedingt als gewöhnlich geltende Probetraining hat Kilian Zaruba überzeugt: „Ich freue mich sehr über den Wechsel nach Bocholt. Schon während des Probetrainings habe ich mich hier vom ersten Tag an sehr wohlgefühlt. Jetzt möchte ich mich schnell einleben, der Mannschaft mit meinen Qualitäten helfen und gemeinsam eine erfolgreiche Saison spielen.“
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