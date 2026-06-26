Der 1. FC Bocholt verpflichtet Kilian Zaruba aus Halle

Kilian Zaruba schließt sich dem 1. FC Bocholt an – Foto: Samira Berns

Aus der Regionalliga Nordost wechselt Kilian Zaruba vom Hallenschen FC in den Westen zum 1. FC Bocholt. Damit verstärkt der 24-Jährige das Team des neuen Cheftrainers Guerino Capretti in der Defensive – bewiesen hat er sich unter anderem in einem Probetraining. Weitere Vertragsdetails hat der Verein nicht veröffentlicht.

Kilian Zaruba hat seine fußballerischen Wurzeln beim Halleschen FC. Dort spielte er unter anderem in seinem letzten Jugendjahr in der U19-Bundesliga. Von dort aus ging es für den 1,92 Meter großen Abwehrspieler zum SV Babelsberg, wo er in seinem ersten Herrenjahr noch keine Regionalligaluft schnuppern durfte. Im Folgejahr – beim FSV Union Fürstenwalde – avancierte Zaruba zum Schlüsselspieler und lief in 36 Partien auf. Über den ZFC Meuselwitz und FC Eilenburg ging es für den damals 22-Jährigen zurück nach Halle. Nun also der Schritt raus aus gewohnter Umgebung und ab an den Niederrhein zu den Schwatten an den Hünting.

„Schon während des Probetrainings habe ich mich hier sehr wohlgefühlt“

„Mit Kilian Zaruba ist es uns gelungen, einen Spieler zu verpflichten, der sowohl sportlich als auch menschlich hervorragend zu unserem Anforderungsprofil passt. Als spielstarker Linksfuß für die Innenverteidigung bringt er viel Qualität im Spielaufbau sowie die Erfahrung aus über 110 Regionalliga-Spielen mit. Wir sind überzeugt, dass er mit seiner Qualität und seiner Erfahrung eine wichtige Verstärkung für unsere Mannschaft sein wird“, erklärte Sportdirektor André Fikus.