Der 1. FC Bocholt braucht dringend Punkte. – Foto: Alex Kölmel

Der 1. FC Bocholt verliert im Abstiegskrimi gegen den 1. FC Düren! Der 1. FC Bocholt traf auf den 1. FC Düren und musste sich mit 0:3 (0:2) geschlagen geben. Das Team von Trainer Marcus John zeigte eine schwache Vorstellung.

Am ersten Spieltag hatte der 1. FC Bocholt bereits 1:3 gegen den 1. FC Düren verloren - und insbesondere defensiv deutlich zu blauäugig agiert. Damals war allerdings noch Jan Winking der Coach, der nach drei Spieltagen entlassen worden war. "Wir haben damals den Kampf nicht so richtig angenommen und sind dann ausgekontert worden", sagt Marcus John. Doch auch nun ließen die "Schwatten" einige Grundtugenden vermissen. So war die Niederlage verdient, die Dürener sammelten wichtige Zähler im Kampf um den Klassenverbleib.

Der Regionalligist 1. FC Bocholt musste eine bittere Pleite hinnehmen. Das Team von Trainer Marcus John unterlag mit 0:3 (0:2) dem Mitaufsteiger 1. FC Düren. Die „Schwatten“ erlebten vor heimischem Publikum bereits einen dramatischen Start. In der dritten Minute erlaubte Jeffrey Obst sich einen kapitalen Fehler, Mike Owusu konnte ohne große Mühe einschieben. Im weiteren Spielverlauf wurden die Bocholter besser, ohne allzu große Gelegenheiten herauszuspielen. So kam es in der 28. Minute noch dicker: Vincent Geimer überlistete Bocholts Keeper Sebastian Wickl. Marcel Platzek (31.) hätte mit dem Kopf ausgleichen können, doch der Abschluss verpasste das Tor knapp. So stand es zur Pause 0:2. Im zweiten Durchgang hatten die Gastgeber durchaus Spielkontrolle. Doch die Offensivabteilung präsentierte sich nicht wirklich kreativ. Die Dürener, vom Ex-Bundesliga-Trainer Boris Schommers betreut, agierten im Gegenzug deutlich souveräner. Adam Matuschyk (51.) und Marvin Steiger (52.) hätten für die Gäste treffen können. Besser machte es Ismail Harnafi (74.), der für die Vorentscheidung sorgte. Auch in der Schlussphase gab es kein Aufbäumen mehr beim 1. FC Bocholt Es bleibt also dabei: Dem 1. FC Bocholt, der unter der Woche im Niederrheinpokal gegen den Oberligisten TSV Meerbusch noch stark agierte, fehlt derzeit die Stabilität. So bleiben die Westmünsterländer weiterhin tief drin im Tabellenkeller der Regionalliga West. Der 1. FC Düren konnte sich dahingegen Luft im Abstiegskampf verschaffen. 1. FC Bocholt – 1. FC Düren 0:3

1. FC Bocholt: Beckert, Obst (69. Wakamiya), Goralski, Hanraths, Abel, Lorch, Simoes Ribeiro (56. Stojanovic), Bugla (82. Schumacher), Platzek, Fakhro - Trainer: John

1. FC Düren: Theißen, Omerbasic, Steiger, Lela, Simon, Matuszczyk, Geimer, Durgun (84. Kühnel), Salman, Brasnic (62. Harnafi), Owusu - Trainer: Schommers

Schiedsrichter: Goldmann (Warendorf) - Zuschauer:

Tore: 0:2 Owusu (1.), 0:2 Geimer (28.), 0:3 Harnafi (74.)