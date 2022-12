Der 1. FC Bocholt sucht noch zwei Verstärkungen Kaderplaner Marcus John würde im Winter gerne einen Flügelspieler sowie einen Sechser verpflichten. Es werden Akteure im Probetraining erwartet.

Der Regionalligist 1. FC Bocholt will in der Rückründe möglichst frühzeitig den Klassenerhalt schaffen. Vier Spieler gehören nicht mehr zum Kader von Trainer Sven Schuchardt, der Anfang Januar die erste Einheit leiten soll.

Beim Regionalligisten 1. FC Bocholt wird dieser Tage mächtig am Kader gefeilt. Klar ist bereits, dass vier Spieler nicht mehr zum Team des Aufsteigers gehören werden. Kento Wakamiya (SSVg. Velbert) und Arman Corovic (ETB Schwarz-Weiß Essen) verlassen den Verein. Hinzu kommt, dass Maximilian Güll und Lars Bleker künftig bei der Reserve-Mannschaft trainieren werden. Auch ihnen wurde ein Abgang nahegelegt „Ich habe ihnen gesagt, dass wir nicht mehr mit ihnen planen und auch Alternativen aufgezeigt, aber sie wollen den Verein nicht verlassen. Sie haben gültige Verträge, die wir respektieren. Sie werden aber künftig in der Reserve mittrainieren", sagt der Sportliche Leiter Marcus John.



Auch ein Domino-Spiel im Kader ist denkbar

Der Kaderplaner will allerdings auch neue Spieler an Land ziehen. "Damit rechnen wir. Allerdings sind wir auch nicht der FC Bayern München, der speziell für bestimmte Positionen Spieler suchen kann, die genau so alt sind und genau so viele Spiele in der Liga absolviert haben. Hinzu kommt, dass das Transferfenster gerade im Winter eng ist", sagt John, der das Traineramt am Hünting an Sven Schuchardt übergeben hat, den er bereits von der gemeinsamen Zeit in der Nachwuchsabteilung von Borussia Mönchengladbach kennt.Grundsätzlich aber wolle man einen Flügelspieler und einen defensiven Mittelfeldspieler verpflichten. "Wir sind aber sowieso auf der Suche nach zwei Verstärkungen. Denkbar wäre auch ein Domino-Spiel. Wenn wir etwa einen Spieler für links vorne holen, könnte Marvin Lorch rechts spielen. Man muss da ein wenig flexibel sein", sagt Marcus John. Allerdings müssten potentielle Neuzugänge eine hohe Qualität mitbringen. "Wir suchen absolute Verstärkungen, die sofort weiterhelfen. Nun geht es nicht um Perspektivspieler, die man weiterentwickeln will", sagt der 48-Jährige im FuPa-Gespräch.

Anfang Januar könnten sich neue Gesichter im Probetraining vorstellen. "Es klingt ein wenig komisch, erfahrene Spieler zum Probetraining einzuladen. Das sind aber in der Regel gegenseitige Probetrainingseinheiten. Erfahrene Spieler wollen nämlich dabei auch einen Überblick erhalten, was bei uns passiert", sagt John, der vor zwei Wochen überraschend mitgeteilt hatte, nicht länger Coach des 1. FC Bocholt sein zu wollen. Ein entsprechendes Angebot des Präsidiums lehnte er aus persönlichen Gründen ab. "Ich habe gemerkt, dass sich der hohe Anspruch, den ich auch an mich selbst habe, nicht mehr mit dem hohen Aufwand und meiner privaten Situation vereinbaren lässt. Deshalb erschien es mir vernünftig, mich ab Januar wieder auf den Posten des Sportlichen Leiters zu konzentrieren und den Trainerstuhl für einen neuen Kollegen freizumachen", sagte der Sportliche Leiter.