– Foto: Meiki Graff

Der 1. FC Bocholt startet gegen Fortuna Köln in die Rückrunde Der Regionalligist trifft am Samstag, 14 Uhr, am Hünting auf den Tabellenzehnten. Die Verpflichtung von Marcus Piossek rückt unterdessen in weite Ferne.

Der Regionalligist 1. FC Bocholt trifft im Nachholspiel auf den SC Fortuna Köln. Und: Trainer Sven Schuchardt feiert sein Debüt an der Seitenlinie. Allerdings gibt es einige personelle Fragezeichen.

Die dreiwöchige Wintervorbereitung des Regionalligisten 1. FC Bocholt findet am Samstag, 14 Uhr, ein Ende. Dann geht es vor heimischem Publikum im Nachholspiel gegen den SC Fortuna Köln. "Zu Beginn der Wintervorbereitung war es ein wenig holprig aufgrund der Wetterverhältnisse. Wir mussten öfter ausweichen auf den Kunstrasen, aber mit dieser Problematik hatten auch andere Vereine zu tun", sagt Bocholts Trainer Sven Schuchardt, der zum Jahreswechsel das Amt vom Sportlichen Leiter Marcus John übernommen hatte. Der Respekt vor dem Tabellenzehnten ist derweil groß. "Mit Fortuna Köln treffen wir auf eine sehr erfahrene Mannschaft, die gerade individuell richtig gut besetzt ist. Es wird eine große Herausforderung, auf die wir uns freuen und die wir gerne annehmen", sagt Schuchardt, dessen Team derzeit auf Tabellenplatz 14 steht. Der Vorsprung vor der Abstiegszone ist allerdings hauchdünn. Sein jüngster Eindruck vom Team sei gut gewesen. "Wir haben das zuletzt gut gemacht, die Jungs haben sehr gut gearbeitet. Ich bin zufrieden", so der Coach. Sven Schuchardt muss am Wochenende jedoch auf gleich mehrere Akteure verzichten. Leander Goralski hatte sich im Training den Arm gebrochen, Florian Abel hatte sich einen Faserriss zugezogen. Auch Fabio Simoes Ribeiro und Isaak Akritidis sind am Samstag außen vor. Die Verpflichtung von Piossek ist unwahrscheinlich