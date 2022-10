Der 1. FC Bocholt setzt großes Ausrufezeichen Der Regionalligist setzt sich vor heimischem Publikum mit 4:0 (1:0) gegen den SV Straelen durch, der lange in Unterzahl spielen muss. Malek Fakhro und Marvin Lorch treffen doppelt. Dennoch stehen die „Schwatten“ weiter in der Abstiegszone.

Der Regionalligist 1. FC Bocholt hat einen wichtigen Sieg im Kampf um den Klassenerhalt in der Vierten Liga eingefahren. Am Samstagnachmittag setzte sich das Team von Trainer Marcus John am Hünting mit 4:0 (1:0) gegen den Tabellennachbarn SV Straelen durch. Das sorgt für Luft im Abstiegskampf, wenngleich die „Schwatten“ unverändert in der Abstiegszone stehen. Doch die Formkurve zeigt seit Wochen klar nach oben – und die Gäste aus Straelen waren keine ernsthafte Konkurrenz.