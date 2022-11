Der 1. FC Bocholt erwartet einen unangenehmen Gegner Der Regionalligist 1. FC Bocholt trifft am Samstag, 14 Uhr, auf den FC Schalke 04 II. Die „Schwatten“ rechnen mit mehr als 2000 Zuschauern in der Gigaset-Arena. Kapitän Tim Winking wird wochenlang verletzt ausfallen.

Der Regionalligist 1. FC Bocholt hat in der vergangenen Woche ein echtes Ausrufezeichen gesetzt. Mit 1:0 setzte sich der Aufsteiger gegen den bisherigen Spitzenreiter SV Rödinghausen durch. Trainer Marcus John spricht mit Blick darauf von „Bonus-Punkten“, so recht hatte im Westmünsterland wohl niemand mit dem Auswärtserfolg gerechnet. „Wir haben uns eine sehr gute Ausgangslage erarbeitet und müssen nun an der Heimbilanz schrauben“, sagt John.

Am Samstag, 14 Uhr, treffen die „Schwatten“ auf die U23 des Bundesliga-Klubs FC Schalke 04. Die Königsblauen stehen aktuell auf Tabellenplatz sechs. Der Vorsprung vor dem 1. FC Bocholt, der auf Platz 13 steht, beträgt aber nur drei Zähler. „Wir wissen, dass Schalke eine richtig gute Mannschaft hat. Das ist ein Gegner, der extrem unangenehm zu bespielen ist. Auswärts sind sie sogar die beste Mannschaft der Liga“, so John, der mit einem attraktiven Spiel rechnet. Tatsächlich hat das Reserve-Aufgebot auswärts bereits vier Siege eingefahren. „Das ist eine richtig gute und toptalentierte Mannschaft“, sagt Bocholts Trainer. Weil im Vorfeld bereits 1500 Eintrittskarten verkauft worden waren, rechnet der Klub am Wochenende mit mehr als 2000 Zuschauern – eine beeindruckende Kulisse.

Personell aber gibt es einige Sorgen am Hünting. Verteidiger Tim Winking hatte sich zuletzt einen doppelten Jochbeinbruch zugezogen. Am Donnerstag wurde der Routinier operiert. Anfang nächster Woche soll der Kapitän aus dem Krankenhaus entlassen werden, er dürfte aber noch bis zum Jahresende ausfallen. Bei Gino Windmüller geht es unterdessen kaum voran. „Der MRT-Termin wurde verschoben. Dabei wollte Gino eigentlich schon wieder ins leichte Training einsteigen“, so Trainer Marcus John.

Ein Top-Stürmer konnte unter der Woche aber bereits wieder mittrainieren. „Marcel Platzek hat am Donnerstag mittrainiert und wir wollen ihn langsam aufbauen. Aber, wer ihn kennt, der weiß, dass das nicht geht. Das hat am Donnerstag zwei Minuten gedauert, dann kam er und sagte, dass alles in Ordnung sei und es doch geht. Aber ich muss ihn bremsen. In zwei Wochen könnte er wieder ein Thema sein“, sagt Marcus John. Bei Dario Schumacher, der mit einer Zerrung am Kreuzband kämpft, dürfte das noch eine Weile dauern. Jona Scholz fällt weiterhin mit einem Patellaspitzensyndrom aus. Immerhin aber ist Lars Bleker ins Lauftraining zurückgekehrt.