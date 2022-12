Der 1. FC Bocholt braucht eine klare Leistungssteigerung Am Samstag, 14 Uhr, trifft der Regionalligist auswärts auf Fortuna Düsseldorf II. Trainer Marcus John nimmt seine Kicker in die Pflicht. Sorgen aber bereitet die Personalsituation.

Der 1. FC Bocholt hat mächtig Respekt vor dem nächsten Gegner, der immer wieder variabel auftritt und reichlich Talente in seinen Reihen hat. Dennoch wollen die "Schwatten" gegen Fortuna Düsseldorf II für Wiedergutmachung sorgen.

Am vergangenen Wochenende war die Stimmung beim Regionalligisten 1. FC Bocholt im Keller. Mit 0:3 unterlag das Team von Trainer Marcus John gegen den 1. FC Düren, dabei hatten sich die "Schwatten" eine Menge vorgenommen. Doch die Vorstellung war schwer enttäuschend. "Es war danach durchaus Aufbauarbeit zu leisten. Wir alle haben ein schlechtes Spiel gesehen und das habe ich der Mannschaft auch noch einmal verdeutlicht. Dass so eine Leistung nicht reicht, um gegen einen Mitkonkurrenten Punkte zu holen. Das war ein sehr wichtiges Spiel für uns", sagt Marcus John. Die Bocholter stellten zuletzt nicht nachhaltig unter Beweis, gewinnen zu wollen. So ist die Lage im Kampf um den Klassenerhalt wieder angespannt.

Fortuna Düsseldorf II will den Vorsprung vergrößern