Der 1. FC Bocholt beantwortet die Trainerfrage für die kommende Saison

Der 1. FC Bocholt hat am Montag eine spannende Personalie verkündet - und sie überrascht eigentlich überhaupt nicht! Christopher Schorch, der aktuell Teamchef der Regionalliga-Mannschaft und Geschäftsführer Sport und Organisation in Personalunion ist, bleibt auch in der Saison 2025/26 offiziell Chefcoach der Profis.

Ludger Triphaus, Präsident des 1. FC Bocholt, sagt: „Christopher hat in verschiedenen Bereichen des Vereins herausragende Arbeit geleistet. Nunmehr hat er als verantwortlicher Teamchef die Mannschaft wieder in die Erfolgsspur zurückgeführt. Diese Erfolge, sein unfassbares Engagement, seine Teamfähigkeit sowie seine fachliche und soziale Kompetenz haben dazu geführt, dass der Vorstand einstimmig beschlossen hat, ihm die Aufgabe des Teamchefs über die jetzige Saison hinaus zu übertragen. Der Vorstand freut sich sehr, dass Christopher zugesagt hat. Damit die Doppelbelastung als Sport-Geschäftsführer und Teamchef zu leisten ist, hat der Vorstand bereits einige Maßnahmen beschlossen, die Christopher nachhaltig entlasten werden. Auch die bereits eingeleiteten Umstrukturierungen im Vorstand werden Christopher entlasten, sodass er sich voll auf seine anspruchsvolle Aufgabe im sportlichen Bereich konzentrieren kann.“

Christopher Schorch sagt: „Ich bin sehr glücklich, dass der Vorstand uns dieses Vertrauen ausspricht. Es freut mich vor allem für Gabriele, Sebastian und Burkard, die eine unfassbare Arbeit leisten, ebenso wie der Staff drumherum. Wir haben jetzt genügend Zeit, sorgfältig Entscheidungen zu treffen, wichtige Gespräche zu führen und eine gute Vorbereitung zu planen, um gestärkt in die neue Saison zu gehen, in der wir den maximalen Erfolg wollen. Wir haben nicht zuletzt am letzten Spieltag in Duisburg gesehen, was in Fußball-Bocholt möglich ist und wie sich Massen für diesen Verein in Bewegung setzen können. Darüber bin ich sehr stolz und möchte mit dem 1. FC Bocholt den nächsten Schritt gehen.“