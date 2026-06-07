Der 1. CfR präsentiert den ersten Neuzugang Vincent Fitze wechselt zur neuen Saison nach Pforzheim von Marco Nabinger · Heute, 13:42 Uhr · 0 Leser

– Foto: Marco Nabinger

Seit der Winterpause arbeitet die sportliche Führung des 1. CfR am Kader für die nun bald startende neue Saison 2026/2027. Einige Spieler haben den Verein inzwischen verlassen, einige neue Spieler werden künftig das Trikot des Vereins aus der Goldstadt tragen. Jetzt, nachdem die alte Saison für die allermeisten Vereine beendet ist, werden nun die neuen Spieler vorgestellt. Vincent Fitze Der 24-jährige Abwehrspieler kommt vom FSV 08 Bietigheim-Bissingen, wo er 4 Jahre im Einsatz war. Der Rechtsfuß hat in der abgelaufenen Saison fast alle Spiele bestritten und stand dabei fast immer in der Startformation. Nach seiner Zeit in der Jugend des Karlsruher SC und des SV Sandhausen spielte er 2 Jahre beim Verbandsligisten VfB Eppingen. Gerade seine Zeit beim NLZ des KSC hat den Rechtsfuß hinsichtlich Struktur und Disziplin stark geprägt.





Vincent ist aufgewachsen in Besigheim und wohnt seit einigen Jahren in Bietigheim-Bissingen. Nach dem erfolgreichen Abschluss seines Dualen Studiums arbeitet er als Fachbauleiter im Parkett- und Bodenlegergewerbe.



Die Frage, was ihn zum 1. CfR führt, beantwortete Vincent wie folgt:

"Gerade in den letzten Wochen hat mir sehr der Spaß am Fußball gefehlt. Nach drei Jahren Abstiegskampf möchte ich hier wieder mehr Erfolge feiern und vorne mitspielen. Dann kommt auch der Spaß wieder zurück. Ganz oben auf meiner Wunschliste steht, endlich auch mal einen Aufstieg zu feiern."





Giuseppe Ricciardi freut sich auf den neuen Spieler:

"Vincent ist mit viel Wucht und Power unterwegs. Er hat eine beeindruckende Dynamik und kommt über die Kraft auch ins Spiel nach vorne. Als Verteidiger bereitete er in der letzten Saison immerhin 10 Treffer vor."