Der 1. CfR Pforzheim feiert 130. Geburtstag

– Foto: Marco Nabinger / KI

Auf den Tag genau 130 Jahre ist es her, dass der erste der Ursprungsvereine des 1. CfR aus der Taufe gehoben wurde. Am 23. April 1896 gründeten Pforzheimer und schweizer Pioniere den 1. FC Pforzheim 1896.

Am Ruder saßen damals R. Strub (1. Vorstand), A. Holder (Cassierer), E. Meid (Schriftführer), D. Davidson (1. Capitain) und L. Grandjean (2. Capitain und Materialverwalter).

– Foto: Marco Nabinger Inzwischen hat sich einiges getan. 1913 schloss sich der FC Nordstern Pforzheim dem 1. FCP an. 1897 wurde die Alemannia Pforzheim 1897 gegründet. Ihr schlossen sich 1912 Viktoria Pforzheim, FC Phönix Pforzheim 1906 und Hertha Kickers Pforzheim an. Als 1919 auch noch der FC Oststadt Pforzheim hinzukam, änderte man den Namen in VfR Pforzheim.

2010 schließlich fusionierten der 1. FC und der VfR Pforzheim zum 1. CfR Pforzheim 1896. Trotz des neuen Namens und der erfolgreichen Bündelung der Kräfte wird die lange Tradition der Ursprungsvereine weitergelebt und mit großem Stolz gepflegt.

Verschiedene Abteilungen wie z. B. Handball, etc. kamen hinzu, verschwanden aber mit der Zeit wieder aus den Clubs. Aus am Ende reinen Fußballvereinen ist inzwischen aber wieder ein Mehrspartenverein geworden, der rund 1000 Mitglieder zählt. Aktuell bietet der 1. CfR Fußball, Eishockey, Eiskunstlauf, Schnürles und Inklusionssport.