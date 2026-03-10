Deppe bleibt an Bord

Der OSC Vellmar hat frühzeitig die personellen Weichen für die kommende Spielzeit gestellt und setzt dabei auf Beständigkeit. Wie der Verbandsligist über seine sozialen Medien mitteilte, bleibt Trainer Mario Deppe auch in der neuen Saison an der Seitenlinie.

Die Einigung kam laut Vereinsangaben nach „kurzen und unkomplizierten Gesprächen“ im Februar zustande. OSC-Chef Roland Tölle und Abteilungsleiter Marc Leise verständigten sich demnach mit dem Coach auf eine weitere Zusammenarbeit.

Aus Sicht des Vereins wiegt neben der Verlängerung mit Deppe auch der Verbleib des engeren Funktionsteams schwer. Christian Wollenhaupt, Uwe Bergmann und Thomas Kneuer werden den Trainerstab weiterhin komplettieren. Für den OSC ist das ein Signal der Stabilität in einer Phase, in der Kontinuität im Kampf um den Klassenerhalt ein wichtiges Pfund sein kann.