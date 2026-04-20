Depienne: „fühlte sich wie eine Niederlage an“

Monnerich-Trainer Depienne war nicht ganz zufrieden mit dem Punkt bei Fola – Foto: Marco Bertamé

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Was am Wochenende los war

Walferdingen ging in Wiltz schnell, aber aus abseitsverdächtiger Position heraus, in Führung (0:1, 5.‘), doch nach 20 Minuten gelang den Gastgebern per Handelfmeter der Ausgleich (1:1). Kurz vor Spielende versenkte Liga-Toptorschütze Macedo einen Freistoß aus gut 30 Metern in hohem Bogen zum entscheidenden 1:2 (86.‘). Etzella profitierte durch einen spektakulären 4:3-Auswärtssieg in Mersch von der Wiltzer Niederlage, um Platz 1 zurückzuerobern. Es war ein echter Krimi, in dem der FC Marisca zweimal in Führung lag, ehe Ettelbrück auf 4:2 davon zog. Als Schmitz in der 80.‘ verkürzte lag ein Merscher Punktgewinn wieder in Reichweite, doch Merschs Held wurde seinem Namen nicht gerecht und scheiterte in der Nachspielzeit mit mit einem Elfmeter an dem erst siebzehnjährigen Torwart Gillen (90.‘+4), womit der Gästesieg feststand.

Von der torreichsten Partie am Sonntag zu der mit den wenigsten Treffern in der Ehrenpromotion: mit 1:0 gewann der FC Koeppchen ein brutal wichtiges und lebhaftes Spiel bei Kellerkonkurrent Schifflingen. In Unterzahl, Soares Co hatte in der 70.‘ die Ampelkarte gesehen, erzielte Harani in der 75.‘ aus rund 13 Metern zentraler Position das entscheidende Tor, bei dem der Schifflinger Keeper die Hand zwar noch an den Ball bekam, den Einschlag aber trotzdem nicht mehr verhindern konnte. Durch einen Doppelpack von Rocha Fonseca lag Monnerich mit 2:0 bei Fola in Führung, als die Gastgeber in der Schlussphase zurückschlugen und durch Tore in der 77.‘ und in der 5.Minute der Nachspielzeit noch 2:2 spielten, sehr zur Enttäuschung von Gästetrainer Marc Depienne, wie er uns verriet.

Depienne: „extrem frustrierend“

„Es war extrem frustrierend, in der letzten Aktion des Spiels den Ausgleich zu kassieren, vor allem, weil es ein Eckball war, der aus unserer Sicht absolut vermeidbar gewesen wäre. Da waren wir naiv. Betrachtet man das gesamte Spiel, waren wir eindeutig die bessere Mannschaft. Wir hatten auch genügend Torchancen, um den Sack zuzumachen und haben gestern ganz klar 2 Punkte verloren. Es tut mir am meisten für die Jungs leid, denn sie haben in den letzten fünf, sechs Wochen viel investiert und arbeiten hervorragend.

Positiv ist, dass wir einen Punkt auf den ersten Relegationsplatz gutgemacht haben, aber wir hätten uns gestern für unsere Leistung belohnen müssen. Deshalb ist es umso schmerzlicher, dass wir in der letzten Aktion, quasi in der letzten Sekunde – der Schiedsrichter pfiff direkt nach dem Anstoß ab – den Ausgleich kassiert haben. Es fühlte sich hinterher eher wie eine Niederlage als wie ein Unentschieden an.“

Durch zwei Tore binnen 10 Minuten Mitte der 2.Halbzeit und vor allem einer Leistungssteigerung nach der Pause konnte sich Beles mit 2:0 gegen Steinsel behaupten und bleibt tatsächlich weiter in Reichweite der Aufstiegsrelegation. Der Klassenerhalt für den Aufsteiger ist nur noch mathematisch in Gefahr. Der FC Alisontia braucht auf der anderen Seite mittlerweile eine mittleres Fußballwunder, um bei fünf verbleibenden Spielen noch 9 Punkte auf Rang 14 aufzuholen. Durch zwei frühe Tore (0:1, 2.0, 0:2, 17.‘) sowie einen Doppelpack von Diop setzte sich Luxembourg City mit 4:2 in Bettemburg durch, lag dabei durchgehend in Führung und liegt damit in direkter Reichweite von Platz 4 und dem Gegner des Tages.