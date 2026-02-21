Denzlingens Wunder, KSC-Torrausch, 1:1 beim Derby in Gmünd

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Es war ein Samstag der Extreme in der Oberliga Baden-Württemberg. Die heutige Auftakt vom 20. Spieltag bot den Zuschauern auf den Plätzen alles, was den Fußball so schmerzhaft schön macht: Von Dominanz in Backnang bis hin zu einem fußballerischen Wunder im Breisgau, das die Tabellensituation im Keller beben lässt.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um für die FuPa-Elf der Woche abzustimmen sowie mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten!

---

In den Etzwiesen herrschte nacktes Entsetzen. Vor 100 Zuschauern erlebte die TSG Backnang ein sportliches Debakel gegen die spielfreudige Reserve des Karlsruher SC. In der 45. Minute eröffnete Niklas Behr den Torreigen mit dem 0:1. Nach dem Seitenwechsel brachen bei den Gastgebern alle Dämme. Bekem Can Bicki erhöhte in der 71. Minute auf 0:2, bevor Devin Sür nur fünf Minuten später in der 76. Minute das 0:3 nachlegte. In der Nachspielzeit wurde es für Backnang vollends bitter: Mateo Kritzer traf in der 90.+1 Minute zum 0:4, und erneut Bekem Can Bicki besiegelte in der 90.+3 Minute mit dem 0:5 den Endstand. Der KSC II klettert durch diesen Kantersieg. ---

Was sich in Denzlingen abspielte, grenzte an den puren Wahnsinn. Der Tabellenletzte FC Denzlingen lag gegen den FSV Hollenbach bereits am Boden, schien nach Toren von Hannes Scherer in der 3. Minute, Niklas Dörr in der 11. Minute und Sebastian Schiek in der 9. Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+9) beim Stand von 0:3 mausetot. Doch dann geschah das Unfassbare. Noch vor dem Pausenpfiff, in der 45.+13 Minute, verkürzte Hendrik Gehring auf 1:3 und entfachte einen Funken Hoffnung. Mit einer unglaublichen Energieleistung kam Denzlingen aus der Kabine: Sebastian Weizel schnürte einen Doppelpack in der 47. und 73. Minute zum Ausgleich. Das Stadion bebte, als Issa Boye in der 89. Minute tatsächlich das 4:3 erzielte und die 100 Zuschauer in Jubel versetzte. Trotz des Sieges bleibt Denzlingen auf Rang 18. ---

Am Bruchwald sahen 100 Zuschauer ein zähes Ringen zweier Mannschaften, die jeden Punkt im Kampf um den Klassenerhalt beziehungsweise die Stabilisierung im Mittelfeld benötigen. Der FSV 08 Bietigheim-Bissingen ging kurz vor dem Halbzeitpfiff in der 45. Minute durch Emre Yalcin mit 1:0 in Führung. Die Hoffnung auf einen wichtigen Dreier für den Gastgeber hielt lange, bis der 1. Göppinger SV in der Schlussphase zurückschlug. Filip Milisic verwandelte in der 76. Minute einen Foulelfmeter zum 1:1-Ausgleich. ---

Eine Machtdemonstration erlebten die 150 Zuschauer in Neckarsulm. Der Aufsteiger Türkspor Neckarsulm überrumpelte den Regionalliga-Absteiger FC 08 Villingen bereits in der Anfangsphase komplett. Philipp Seybold sorgte in der 4. Minute für die frühe Führung, und nur zwei Zeigerumdrehungen später erhöhte Fabio Lettieri in der 6. Minute auf 2:0. Villingen fand an diesem Tag kein Mittel gegen die leidenschaftlich verteidigenden Gastgeber. Den Schlusspunkt setzte Cristian Gilés Sanchez in der 68. Minute mit dem 3:0. ---





---

Das Spiel ist abgesagt. Diese Informationen teil der Heimverein dazu mit: "Das Spiel gegen Singen wurde abgesagt. Die heutige Platzbegehung mit dem Platzbeauftragten des SBFV hat leider ergeben, dass eine Austragung nicht möglich ist. Über einen Ersatztermin informieren wir euch zeitnah." ---

Im Derby zwischen dem 1. FC Normannia Gmünd und dem TSV Essingen sahen die Fans ein Spiel voller Leidenschaft und dramatischer Wendungen. Die Gäste aus Essingen erwischten den besseren Start und gingen bereits in der 10. Minute durch Erman Kilic mit 0:1 in Führung. Lange Zeit verteidigte der TSV diesen knappen Vorsprung, schwächte sich jedoch in der 72. Minute, als Janik Wiedmann mit Gelb-Rot vorzeitig vom Platz gestellt wurde. Die Normannia nutzte die Überzahl in der dramatischen Schlussphase: Marvin Gnaase erlöste die Gastgeber in der 86. Minute mit dem 1:1-Ausgleich. ---





---

Das Spiel wurde am Samstag abgesagt. Diese Informationen teilt der VfR Aalen dazu mit: "Das Spiel in Nöttingen wird nicht gespielt. Der Start aus der Winterpause verzögert sich weiterhin… Aufgrund des übermäßigen Regenfalls über die Nacht, wurde der Platz heute morgen von der Platzkommission als unbespielbar erklärt. Das Spiel in Nöttingen wird nicht gespielt. Wir halten euch weiterhin auf dem Laufenden…"