Denzlingen II nutzt St. Georgener Schwachstellen konsequent aus

Der FC Freiburg-St. Georgen kassierte beim FC Denzlingen II eine unerwartet klare 2:5-Auswärtsniederlage. Die Generalprobe des Bezirkspokal-Halbfinales zwischen Simonswald/Obersimonswald und Prechtal/Oberprechtal endet 1:1. In Wasenweiler müssen sich Fans und Spieler in Geduld üben: Der eingeteilte Schiedsrichter ist erkrankt und wird kurzfristig ersetzt.

Die Generalprobe vor dem Bezirkspokal-Halbfinale am Mittwoch (19.30 Uhr in Oberprechtal) brachte noch keine Erkenntnisse: Die SG Simonswald/Obersimonswald und die SG Prechtal/Oberprechtal trennten sich vor der Kulisse von 400 Zuschauern mit 1:1. Die gastgebenden Simonswälder hatten nach einer Phase des Belauerns das Heft in die Hand genommen, meinte ihr Trainer Jörg Klausmann. „Wir hatten vier Hochkaräter, die wir aber allesamt nicht verwertet haben.“ Nach der torlosen ersten Hälfte wurden die Prechtäler aktiver, und Hannes Heitzmann im Tor der Einheimischen musste die eine oder andere Parade auspacken. In der 85. Minute erzielte Santiago Fischer mit einem 40-Meter-Schuss die Führung für die Gäste. Obwohl nicht mehr viel Zeit zur Korrektur blieb, „haben wir Moral bewiesen“, so Klausmann. Fast mit der nächsten Aktion wurde Daniel Trenkle im Gästestrafraum regelwidrig ausgebremst, und Noah Scheer verwertete den folgenden Elfmeter zum 1:1-Endstand.

Zu einer unerwarteten Geduldsprobe wurde die Partie zwischen der SG Ihringen/Wasenweiler und dem FC Bad Krozingen. Der ursprünglich eingeteilte Schiedsrichter war plötzlich erkrankt und hatte kurzfristig absagen müssen. Wer sollte die Begegnung nun leiten? Marcel Buuck vom FCK-Vorstand, der in einer der Schiedsrichtergruppen des Bezirks Freiburg tätig ist, konnte sich telefonisch erkundigen, und so sprang schließlich Klemens Disch (Prechtal) ein und pfiff die Begegnung mit dreiviertelstündiger Verspätung an. „Man hat gemerkt: Es ging um unfassbar viel“, sagte SG-Trainer Marcel Kobus. „Wir hatten einiges gutzumachen nach der Niederlage der Vorwoche (0:2 in Königschaffhausen). Es gab viele lange Bälle, viele Zweikämpfe, es ging darum, wer wem die Butter vom Brot nimmt.“ Eine scharfe Hereingabe von Simon Omsels auf Severin Kenk wurde von einem Bad Krozinger Verteidiger ins eigene Tor gegrätscht – das Eigentor entschied die Partie. Der Rest ist schnell erzählt: „Wir haben wenig zugelassen und hatten in der zweiten Halbzeit noch drei richtig gute Situationen“, sagte Kobus. „Auch die neun Minuten Nachspielzeit haben wir sauber und clever heruntergespielt.“

Roberto Palermo: „Die Luft war nach der ersten Halbzeit raus“

Roberto Palermo, der Trainer des FC Freiburg-St. Georgen, hatte seine Erklärung für die 2:5-Pleite beim FC Denzlingen II. „Wir waren die dritte Woche in Folge nicht vollzählig“, informierte er über zahlreiche kurzfristige Absagen aus verschiedenen Gründen. „So ist es schwierig, Konstanz in die Leistungen zu bekommen.“ Am Sonntag hatten die Freiburger zudem einen „gebrauchten Tag“ erwischt. Nur die erste Viertelstunde hätte seine Mannschaft mithalten können, aber nach dem ersten Gegentreffer traf sie zu viele schlechte Entscheidungen. „Denzlingen hat die Schwachstellen, die wir diesmal hatten, erkannt und konsequent bespielt“, so Palermo. „Ich habe früh gewechselt, um neue Impulse zu setzen, aber nach der ersten Halbzeit (0:4) war die Luft schon raus.“ Nachdem die Denzlinger den fünften Treffer gesetzt hatten, konnte St. Georgen die Niederlage nur noch durch einen Doppelschlag von Samuel Faßbender (70.) und Jan Kapahnke (72.) in Grenzen halten.

Reutemer Aufbaufehler führen Waltershofen auf die Siegerstraße

Der 2:2-Pausenstand in Reute ging für Giuseppe Paletta, den Spielertrainer des Tabellenführer SV Blau-Weiß Waltershofen, in Ordnung: „Wir waren zwar spielbestimmend, aber uns sind einige Fehler unterlaufen, die bestraft wurden.“ Seiner Ansicht nach war es der zweite kapitale Aufbaufehler des SC Reute, der seine Mannschaft auf die Siegerstraße führte – nicht allein wegen des Gegentores zum 2:3, sondern auch in mentaler Hinsicht. „Reute konnte nicht mehr zulegen, es kam danach nicht mehr viel Gegenwehr“, erläuterte Paletta. Überragender Spieler beim 5:2-Auswärtssieg war der vierfache Torschütze David Stählin, der Coach begeisterte sich aber auch für die Leistung der Einwechselspieler Niklas Müller und Nico Göpfert. Letzterer belohnte sich selbst mit seinem ersten Saisontor.

Nachholspiel in Köndringen

Am Mittwochabend, 18.45 Uhr, wird die Bezirksliga-Tabelle nahezu begradigt. Der TV Köndringen holt eins seiner zwei ausstehenden Heimspiele nach, die im Herbst der Witterung zum Opfer gefallen waren. Zu Gast ist die SG Freiamt-Ottoschwanden, bei der der TVK erst zu Ostern einen 3:1-Erfolg landen konnte. Freilich nagen die zuletzt sechs Gegentore in Wittnau am Selbstvertrauen, trotzdem ist das Team um Spielertrainer Karsten Kranzer hochmotiviert, den Abstand zur Abstiegszone auf vier Zähler auszubauen.