Denzel Oteng Adjei bleibt am Uhlenkrug

Denzel Oteng Adjei gibt seine Zusage für die kommende Spielzeit beim ETB Schwarz-Weiß Essen. Der 24-Jährige kommt in dieser Saison aufgrund einer schweren Verletzung nur auf fünf Einsätze in der Oberliga.

Der ETB Schwarz-Weiß Essen freut sich sehr, dass Denzel Oteng Adjei Schwarz-Weißer bleiben wird. Der 24-Jährige fühlt sich auf den Außenbahnen am wohlsten und war einer der ETB-Pechvögel in dieser Saison: Vom TVD Velbert wechselte er im letzten Sommer verletzt an den Uhlenkrug und musste sich dann auch noch einer Operation unterziehen. Dadurch konnte er erst am 9. März dieses Jahres sein erstes Meisterschaftsspiel für die Schwarz-Weißen bestreiten. Mittlerweile kommt Denzel Oteng Adjei auf fünf ETB-Einsätze in der Oberliga Niederrhein.

Denzel Oteng Adjei über seinen weiteren Verbleib am Uhlenkrug: „Das Projekt beim ETB gefällt mir sehr gut und ich bin froh, ein Teil davon zu sein. Diese Saison ist leider nicht so gelaufen, wie ich es mir vorgestellt hatte, denn ich war viel länger verletzt als ursprünglich geplant. Deswegen möchte ich in der kommenden Spielzeit in erster Linie verletzungsfrei bleiben. Ich möchte unserer Mannschaft dann so gut wie möglich dabei helfen, die Ziele, die wir haben, gemeinsam zu erreichen.“

„Denzel hat eine schwierige Saison hinter sich. Weil er lange verletzt war und viele Monate ausgefallen ist, hat er noch kein Spiel von Anfang an für uns bestritten. Man sieht aber jetzt, was er für Qualitäten besitzt und dass er uns als Stammspieler die ganze Saison gefehlt hat. Ich denke, dass er in den restlichen Spielen noch zum Einsatz kommen wird. Wir sind fest davon überzeugt, dass er uns in der nächsten Spielzeit total gut helfen kann“, sagte Karl Weiß, erster Vorsitzender der Schwarz-Weißen, über Denzel Oteng Adjei.