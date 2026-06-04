Denzel Imasün verstärkt Defensive des PSV Neumünster

Denzel Imasün und PSV-Fußballobmann Volker Bernaschek. – Foto: PSV Neumünster

Der PSV Neumünster treibt seine Kaderplanungen für die kommende Spielzeit weiter erfolgreich voran und schließt eine wichtige Lücke in der Hintermannschaft. Mit Denzel Imasün wechselt ein hochveranlagter Innenverteidiger an die Stettiner Straße. Der Defensivakteur kommt vom Ligakonkurrenten Inter Türkspor Kiel, der die Oberliga Schleswig-Holstein verlassen musste, und wird die Defensive der „Polizisten“ ab der neuen Saison spürbar verstärken.