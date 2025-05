Dennis Wiens trifft doppelt – Groß Meckelsen mit Befreiungsschlag

Bis zum Pausenpfiff blieb es bei dieser knappen Führung, obwohl beide Mannschaften – in einer Partie, die dem Tabellenstand entsprechend wenig Glanz bot – noch zu einigen ordentlichen Chancen kamen.

In der Halbzeitpause fand FC-Coach Niklas Frey offenbar die richtigen Worte. Denn in der 53. Minute erzielte Tim Hildebrandt den Ausgleich. „Die Situation lief fast genauso ab, wie ich sie in der Kabine an der Taktiktafel erklärt hatte“, freute sich Frey nach dem Spiel.