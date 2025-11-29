Dennis Wienhusen übernimmt Tusa 06

Kurz vor dem ersten Advent hat der Kreisligist DJK Tusa 06 für Klarheit auf dem Trainerposten bei der ersten Mannschaft gesorgt. Schon am Sonntag wird Dennis Wienhusen im Auswärtsspiel beim ASV Tiefenbroich die Verantwortung an der Seitenlinie tragen. Er löst Interimstrainer Oliver Bothe ab, unter dem die Fleher sieben Punkte aus vier Partien geholt hatten. Bothe hatte nach der Freistellung von Timo Haep vorübergehend das Zepter übernommen, kehrt nun aber wieder in die Rolle des Assistenten an der Seite des neuen Trainers zurück.

Auch für den 43 Jahre alten Wienhusen ist der Schritt an die Fleher Straße nach einer kurzen Auszeit eine Rückkehr in den Düsseldorfer Amateurfußball. Zuletzt war Wienhusen als Co-Trainer für den inzwischen aus der Landesliga zurückgezogenen TVD Velbert engagiert. Den Posten dort legte er mit Ablauf der vergangenen Saison nieder. „Ich freue mich, bei Tusa wieder die Trainertätigkeit aufnehmen zu können. Die Gespräche verliefen gut. Ich denke, das ist ein gut aufgestellter Verein, in dem ich mich wohl fühlen werde“, sagt der frühere Oberligaspieler von Ratingen 04/19.

Seinen größten Erfolg als Trainer feierte Wienhusen bei Schwarz-Weiß 06. Mit den Oberbilkern stieg er in der Saison 2018/2019 in die Landesliga auf. Nachdem er zuletzt beim 1. FC Wülfrath und danach in Velbert zwei „Himmelfahrtskommandos“ begleitete, hofft Wienhusen nun mit Tusa in ruhigeren Fahrwassern schwimmen zu können.

Auf der anderen Seite setzen auch die Verantwortlichen von Tusa Hoffnung in den neuen Coach. Nach den kurzen Episoden mit Philipp Waack - er musste nach 16 Ligaspielen seinen Hut nehmen - und Haep (coachte saisonübergreifend 25 Ligaspiele) soll wieder Kontinuität auf der Position des Trainers einkehren. Un auch sportlich scheint die Marschroute klar. Wienhusen soll dem Tabellen-13. der Kreisliga A, der dort zuletzt so etwas wie ein Graue-Maus-Dasein fristete, wieder zu etwas mehr Glanz verhelfen. Das Restprogramm in diesem Kalenderjahr bietet den Mannen um Torjäger Dominic Abdel-Ahad (13 Saisontore) zumindest die Gelegenheit, Boden gut zu machen. Auf die Partie beim Tabellennachbarn aus Tiefenbroich folgen vor Weihnachten noch Duelle mit dem TSV Urdenbach (15.) und dem VfL Benrath (5.).