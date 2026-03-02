Dennis Usadel übernimmt den TSV Friedrichsberg-Busdorf

Dennis Usadel, hier als Trainer des TSV Kropp. – Foto: Ismail Yesilyurt

Der abstiegsgefährdete TSV Friedrichsberg-Busdorf, der am Wochenende zuhause 2:2 gegen den TSV Klausdorf spielte, setzt zur kommenden Saison auf einen erfahrenen neuen Mann an der Seitenlinie: Dennis Usadel wird Cheftrainer der Schleswiger und übernimmt von Michael Schröder. Usadel hatte erst vor wenigen Wochen nach konstruktiven Gesprächen sein Amt beim Landesligisten TSV Kropp niedergelegt und kehrt nun in gleicher Spielklasse auf die Bühne zurück.

„Ich freue mich, dass es geklappt hat“, sagt Usadel, der die Gespräche mit dem Friedrichsberger Verantwortlichen Christopher Witt als „sehr gut und überzeugend“ beschreibt. Nach vielen Jahren mit internen Lösungen habe der Verein, der aktuell auf Platz 14 auf einem Abstiegsplatz geführt wird, bewusst einen externen Trainer gesucht, „der langjährige Trainer- und höhere Spielererfahrungen gesammelt hat und zudem sehr gut vernetzt ist“.

Vertrautes Duo an der Seitenlinie

Unterstützt wird Usadel von einem alten Weggefährten: Daniel Wiechmann, den er noch aus gemeinsamen Zeiten in Kropp kennt, wird Co-Trainer. Wiechmann hospitiert zur Zeit beim Heider SV II, der auch in der Landesliga Schleswig spielt. Damit setzt Friedrichsberg-Busdorf auf ein eingespieltes Gespann, das sich bereits bewährt hat.