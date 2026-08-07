Dennis Uhrig bei SG Sandbach zurück

Dennis Uhrig (links) will auch gegen Vizemeister TSG Steinbach wieder jubeln. (Archiv) Foto: Joaquim Ferreira

Odenwaldkreis. Schweres Auftaktprogramm für Aufsteiger SG Sandbach in der Kreisoberliga. Nach dem Start am letzten Sonntag beim ambitionierten TSV Güterfürst (3:4) empfängt der A-Liga-Meister nun Vizemeister TSG Steinbach am Sonntag (Anstoß 15 Uhr).

„Günterfürst war der erwartet schwere Gegner“, räumte SG-Trainer Sebastian Saufhaus nach der 3:4-Niederlage ein. Zwei von den ersten drei Gegentoren waren Sandbacher Geschenke. „Wir waren im Umschaltspiel einfach zu fahrig, dadurch eröffneten sich zu viele Räume für die Günterfürster Mannschaft“, meinte Sandbachs Coach. „Der gedankliche Genickbruch ist eigentlich der Treffer zum 0:4-Rückstand, doch meine Mannschaft spielte konzentriert weiter und zeigte eine starke Moral.“ Lohn waren die Tore von Altin Gashi (61. 65.) zum 2:4, der nur fünf Minuten später auch die Riesenchance zum Anschlusstreffer besaß. In dieser Phase war sicher noch mehr möglich.

Eine Viertelstunde vor Spielende gelang Jonathan Seiter dann doch der 3:4-Anschlusstreffer. Günterfürst hätte aber auch jederzeit den Sack zuschnüren können. Die Chancen waren vorhanden. Sandbach musste in dieser Partie auf 30-Tore-Mann Dennis Uhrig verzichten. Er wird am kommenden Spieltag aber wieder auflaufen. Saufhaus: „Dennis Uhrig tut der Mannschaft immer gut.“

Der Sandbacher Kader erhält lediglich zwei Ergänzungen: Verteidiger Christos Rouselis, der in der B- und A-Jugend Oberliga in Ober-Roden spielte, und Lou Wörner, dem Saufhaus eine gute Grundaggressivität und Grundgeschwindigkeit bescheinigt. Zur anstehenden Aufgabe meint der Coach: „Steinbach hat eine sehr gute Runde gespielt, die Mannschaft verfügt über starke Mentalität, gehört zu Recht zu den Favoriten. Das wird ein sehr schwieriges Spiel für uns. Wir müssen aber auf uns schauen. Dürfen es dem Gegner nicht wieder so leicht machen, Tore gegen uns anzubringen.“