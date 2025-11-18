Dennis Schneider nicht mehr Trainer beim SV Schierstein 13

Nach mehr als vier Jahren hat unser Trainer Dennis Schneider auf eigenen Wunsch sein Amt niedergelegt. Dennis ist seit über 10 Jahren im Verein, war zunächst Spieler, und hat die Mannschaft nach seiner Übernahme in einer schwierigen Situation stabilisiert und kontinuierlich weiter entwickelt. Sein größter Erfolg war der erste Aufstieg in die Kreisliga A in der Saison 22/23. Wir freuen uns, dass ein echter Vereinsmensch dem Verein weiter erhalten bleiben wird. Wir danken ihm von Herzen für sein Engagement und hoffen für eine nicht allzu ferne Zukunft auf seine Rückkehr an die Seitenlinie.