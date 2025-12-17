Dennis Schmieg wird ab Sommer 2026 Cheftrainer beim TSV Pfedelbach

Dennis Schmieg heißt der Nachfolger von Nicolas Baur. Zum Ende der Vorrunde gab unser Trainer Nicolas Baur bekannt, dass er aufgrund privater Veränderungen kürzertreten wird und daher nicht mehr als Trainer für die neue Saison 2026/27 zur Verfügung steht.

Bereits gestern Abend fiel die Entscheidung, wer in der kommenden Saison neuer Trainer beim TSV Pfedelbach sein wird.

Abteilungsleiter Alexander Frank zeigt sich zufrieden: "Wir sind sehr froh, dass die Nachfolgefrage für die neue Saison noch in diesem Jahr geklärt werden konnte. Mit Dennis haben wir unseren Wunschkandidaten verpflichten können. Seine Philosophie und persönliche Art passen optimal in unsere Strategie und Wertebild."

Die Verantwortlichen haben daraufhin mit Dennis Schmieg Kontakt aufgenommen, der schon vor zwei Jahren im Gespräch war.

Marc Hofacker unterstreicht, dass das Gespräch mit Dennis "super und von gegenseitigem Vertrauen geprägt" war.

Interview mit Dennis Schmieg:

TSV Pfedelbach: Wann und wie kam der Kontakt mit den TSV-Verantwortlichen zustande?

Dennis Schmieg: Der erste Kontakt mit den TSV-Verantwortlichen kam bereits vor zwei Jahren zustande. Damals war ich noch beim Heimatverein Kupferzell im Amt, weshalb ich leider absagen musste. Nun hat mich Marc Hofacker erneut kontaktiert, was mich sehr gefreut hat. Ich sehe das als Chance, die ich jetzt auch ergreifen möchte.

TSV Pfedelbach: Was waren die Gründe dafür, dass du dich für Pfedelbach entschieden hast?

Dennis Schmieg: Ich habe mich für Pfedelbach entschieden, weil die Gespräche mit Marc Hofacker, Alex Frank und Timo Härpfer eine extrem menschliche und offene Atmosphäre vermittelt haben. Zudem hat der Verein sportlich ein tolles und spannendes Team, was mich zusätzlich motiviert, Teil dieser Gemeinschaft zu werden.

TSV Pfedelbach: Was macht dir am Trainerjob Spaß und auf was freust du dich am meisten?

Dennis Schmieg: Am meisten freue ich mich darauf, mit einem engagierten Team zusammenzuarbeiten und eine positive Spielkultur zu entwickeln. Die gemeinsame Zeit im Training und die Herausforderungen in den Spielen bieten eine tolle Gelegenheit, Teamgeist und Zusammenhalt zu stärken. Ich kann es kaum erwarten, die ersten Erfolge mit der Mannschaft zu feiern!

Vielen Dank Dennis für das Interview und herzlich Willkommen zur neuen Saison 2026/27 beim TSV Pfedelbach!

Wir freuen uns auf die gemeinsame Zukunft ab Sommer 2026.

zur Person:

Dennis Schmieg ist 39 Jahre alt, kommt aus Kupferzell und ist seit nun 15 Jahren durchgängig als Trainer unterwegs.

Seine bisherigen Stationen als Trainer waren der TSV Ilshofen und sein Heimatverein der TSV Kupferzell.