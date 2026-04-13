Dennis Ruess: „Wir wissen alle, worum es geht“

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass der 1. FC Monheim Mitte der ersten Halbzeit umgestellt hatte, als Kameron Joseph Blaise für den verletzten Kaan Hüseyin Karaduman ins Spiel kam. „Danach waren wir besser im Spiel“, bemerkte Dennis Ruess, der auf seinem Zettel bis zur Pause die ein oder andere Halbchance für seine Mannschaft verzeichnet hatte. „Ich habe den Jungs in der Halbzeit auch gesagt, dass hier was drin ist“, sagt Ruess, der aber auch mit der fehlenden Linie des Unparteiischen nicht ganz glücklich war. „Wir haben viel investiert, viel gearbeitet, aber belohnen uns nicht für unseren Aufwand.“ Der eingewechselte Aleksandar Bojkovski hatte Monheim zumindest das eine Mal belohnt, doch zu mehr als zum Anschlusstreffer hatte es an diesem Tag nicht gereicht. Dabei war der Druck, den die Hausherren in der Schlussphase entwickelten, durchaus groß. „In der Hinrunde hätten wir dieses Spiel nicht gewonnen“, ist sich Stöhr daher sicher.

Für die Monheimer geht es nun darum, in den verbleibenden sieben Spielen noch die nötigen Punkte für den Klassenerhalt zu sammeln. Dennis Ruess zeigt sich zuversichtlich, aber ohne in Panik zu geraten. „Die Mannschaft lebt, das hat jeder gesehen“, sagt er. „Und wir wissen, worum es geht.“ Auf den KFC hingegen kommen nun die Wochen der Wahrheit zu. Erst das Top-Spiel gegen Hilden, dann das zweite Spitzenspiel in Ratingen. Möchten die Uerdinger sich noch berechtigte Aufstiegshoffnungen machen, müssen diese beiden Spiele siegreich gestaltet werden. „Wir wissen, dass wir da besser spielen müssen als in Monheim“, sagt Julian Stöhr zielgerichtet.