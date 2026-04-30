Dennis Ruess: „Diese Liga sorgt für Stress bei allen“

Monheim will die 40-Punkte-Marke erreichen – Foto: Arno Wirths

Am vergangenen Wochenende hat der 1. FC Monheim mit dem Sieg gegen den VfB Homberg (3:2) den nächsten wichtigen Schritt in Richtung seines Saisonziels Klassenerhalt der Oberliga gemacht. Die drei Punkte, die der FCM am Sonntag gegen die Duisburger erzielte, vergrößerten den Abstand auf den ersten Abstiegsplatz auf aktuell fünf Zähler. Am Freitag (15 Uhr) in der Partie bei der Holzheimer SG könnten sich die Rheinstädter demnach wenigstens vorläufig aus dem Abstiegskampf verabschieden.

Die Holzheimer SG konnte am vergangenen Spieltag mit dem 1:0 bei der DJK Adler Union Frintrop ebenfalls drei Punkte auf ihr Konto packen, nachdem sie zuvor drei Spiele in Folge ohne Punkte geblieben war. Das Hinspiel entschied der FCM mit 3:1 klar für sich. Die Torschützen auf Monheimer Seite waren Aleksandar Bojkovski (75.), Kameron Blaise (81.) und Leonard Bajraktari (90+3.).

Trainer Dennis Ruess sprach in den vergangenen Wochen immer wieder von den angestrebten 40 Punkten, die zum Klassenerhalt reichen sollten, trotz enger Situation in der Tabelle. Gegen die Gastgeber aus Holzheim könnte sein Team diese Marke jetzt frühzeitig erreichen. Die Spielgemeinschaft aus Neuss wird es dem FCM aber nicht leicht machen. „Sie sind in der gleichen Situation wie wir“, sagt Ruess zum kommenden Gegner. Mit 36 Punkten, einem Zähler weniger als die Monheimer, liegt die Holzheimer SG in der Tabelle auf Rang elf, direkt hinter dem FCM. Auch für die Gastgeber geht es darum, sich vom Abstiegskampf abzugrenzen.

Nach einer ergebnistechnisch durchwachsenen Phase zu Beginn der Rückrunde stabilisierten sich die Monheimer in den vergangenen Wochen. „Ich finde, die Entwicklung von den letzten Spielen der Hinrunde über die Winterpause geht total in die richtige Richtung“, sagt Ruess zu dem Thema. „Der weitere Entwicklungsschritt ist, dass wir für uns die Balance finden. Die haben wir in den letzten beiden Spielen ganz gut gefunden. Wir müssen sie noch ein bisschen steuern und vorsichtig sein.“ Ruess benennt auch klar, was er meint: „Wir haben immer noch diese kleinen individuellen Ausreißer dabei, wenn ich jetzt an die Spiele gegen Meerbusch und Baumberg denke.“

„Mit 37 Punkten hättest du eigentlich Ruhe im Karton“

Der Trainer spricht auch die enge Tabellensituation an, besonders verglichen mit der vorherigen Saison: „Mit 37 Punkten fünf Spieltage vor Schluss hättest du eigentlich Ruhe im Karton. Letztes Jahr hatten wir vor dem vorletzten Spieltag 32 Punkte und waren voll im Geschäft. Diese Liga sorgt durch die Ergebnisse für Stress für alle.“ Fünf Spieltage vor Saisonende liegen lediglich sechs Punkte zwischen dem ersten Abstiegsplatz und dem neunten Rang.

Für die Monheimer geht es aber nicht nur um Tabellenplätze, sondern auch um die Entwicklung. „In der Vorbereitung im Winter haben wir schon gezeigt, wozu wir in der Lage sind. Ich finde, das haben wir in vielen Spielen in der Rückrunde auch gezeigt. Wir waren immer konkurrenzfähig, müssen aber immer noch ein bisschen an gewissen Themen arbeiten“, erklärt Ruess. Für seine Mannschaft ginge es darum, klare Entscheidungsfindungen in der Defensive zu haben, was sie laut Ruess in den vergangenen Partien auch immer besser hinbekommen hätte.

Insgesamt ist der FCM-Coach zufrieden mit der Entwicklung seiner Mannschaft, betont aber auch, dass die Saison noch nicht vorbei ist: „Der Weg ist okay, aber er ist noch nicht zu Ende. Vor allem ist er von unserem Zielblick noch nicht zu Ende. Wir wollen unser Ziel erreichen, mit allem, was wir haben.“ Den nächsten Schritt will man am Freitag mit dem nächsten Dreier machen.