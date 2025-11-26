Dennis Rothenstein: "Am Ende ganz oben stehen und aufsteigen"

Überraschende Ehrung

„Nein, ehrlich gesagt habe ich nicht damit gerechnet. Umso schöner ist die Überraschung natürlich“, sagt Dennis Rothenstein. Die Freude ist ihm anzumerken, auch weil sie eine Phase krönt, in der er den Spaß am Fußball wiedergefunden hat.

Starker Start trotz schwieriger Bedingungen

Der Sieg in Buckow war aus seiner Sicht ein Lehrstück in Mentalität. „Wir sind trotz wirklich schwieriger Platzverhältnisse und nicht ganz einfachen Rahmenbedingungen extrem gut ins Spiel gekommen“, erklärt er. „Von der ersten Sekunde an haben wir es geschafft, Druck aufzubauen und das Spiel zu kontrollieren.“

Die frühe Führung sei „enorm wichtig“ gewesen. Einen Punkt hebt er jedoch besonders hervor: „Was mich aber fast noch mehr freut als der klare Sieg: Dass sich in diesem Spiel niemand verletzt hat, das war auf dem Platz definitiv keine Selbstverständlichkeit.“

Tore ohne Anspruch auf Schönheit

Über seine Treffer spricht Rothenstein pragmatisch und mit einem Lächeln: „Um ehrlich zu sein: völlig egal. Hauptsache, der Ball ist am Ende hinter der Linie.“ Es ist die Haltung eines Spielers, der in erster Linie dem Team dient.

Ein Verein voller Herzblut

Was den SV Viktoria Potsdam für ihn ausmacht, beschreibt Rothenstein so: „Definitiv die Menschen. Vom Ehrenamt bis zum Vorstand, jeder zieht an einem Strang, jeder lebt die gleiche Idee und den gleichen Hunger nach Erfolg.“

Die Mannschaft sei „eine unglaublich homogene, freundschaftliche Truppe“. Viele Spieler verbringen auch privat viel Zeit miteinander. „Man ist hier nicht nur Mitspieler, sondern echt miteinander befreundet.“ Dazu komme das enorme Engagement im gesamten Verein: „Da steckt so viel Herzblut drin. Das ist schon etwas sehr Besonderes.“

Respekt für zwei außergewöhnliche Mitspieler

Auf die Frage nach Lieblingsspielern nennt Rothenstein gleich zwei Namen – beide aus dem eigenen Umfeld. Über Daniel Becker sagt er: „Auch wenn er nicht mehr der Jüngste ist, ist er unfassbar spritzig, wendig und unser absoluter Strippenzieher im Mittelfeld. Wenn er das Bällchen am Fuß hat, ist das oft schon kleine Magie.“

Und über Stürmer Tom Nattermann spricht er fast ehrfürchtig: „Er ist für mich ein außergewöhnlicher Stürmer, jemand, der aus wenig unglaublich viel macht.“ Die beiden kennen sich seit 13 Jahren, spielten schon in Leipzig zusammen. „Ein Privileg“, wie er sagt. „Wenn man mal nicht weiß, wohin mit dem Ball, einfach in seine Richtung spielen, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass er im Tor landet.“

Kreativer Kopf auf der Zehn

Rothenstein ist vielseitig, doch eine Rolle liebt er besonders: „Ich durfte dieses Jahr schon so ziemlich alles spielen, aber am wohlsten fühle ich mich auf der Zehn. Da kann ich kreativ werden und offensiv Impulse setzen.“

Mission Aufstieg

Der Anspruch an das Team ist klar formuliert: „Wir wollen uns als Mannschaft weiterentwickeln. Es gibt genügend Teams, die uns ärgern wollen und können. Wenn wir aber dauerhaft am Anschlag spielen, ist unser Ziel klar. Am Ende ganz oben stehen und aufsteigen.“

Spaß wiederentdeckt

Sportlich denkt Rothenstein dabei erstaunlich bodenständig: „Das Wichtigste für mich ist, gesund zu bleiben und wieder Spaß zu haben.“ Im professionelleren Bereich habe er diesen verloren – deshalb hatte er den Fußball sogar verlassen. „Jetzt spiele ich wieder mit meinen Freunden und der Spaß ist komplett zurück.“

Seine Erfahrung unter anderem in der Regionalliga beim FSV 63 Luckenwalde, bei der TSG Neustrelitz, bei Germania Halberstadt und bei Waldhof Mannheim helfe ihm dennoch: „Man kann Situationen besser einschätzen und hat mehr Ruhe am Ball. In den unteren Ligen hat man oft mehr Zeit, und davon kann man profitieren.“

Sport, Handwerk & Freunde

Neben dem Fußball ist Rothenstein vielseitig aktiv: „Ich bin ansonsten viel im Sport unterwegs. Calisthenics und Functional Fitness sind so meine Bereiche, um mich auszutoben.“ Zusätzlich hat er ein neues Hobby entdeckt: „Ich bin gerne kreativ und seit kurzer Zeit auch leidenschaftlicher Handwerker. Ich suche mir regelmäßig Projekte, bei denen ich mich austoben kann.“ Am wichtigsten bleibt ihm jedoch: „Zeit mit Freunden.“

Beruflicher Alltag zwischen Projekten und Prozessen

Abseits des Sports arbeitet er in der Unternehmensberatung. „Mit dem Schwerpunkt Projekt- und Prozessmanagement, hauptsächlich im HR-Bereich“, sagt er. Ein Berufsweg, der Struktur verlangt und zugleich Raum für Kreativität lässt – ähnlich wie seine Lieblingsposition auf dem Platz.

Ein Spieler, der Herz und Haltung verbindet

Dennis Rothenstein steht für Einsatz, Klarheit und echte Leidenschaft. Sein Auftritt in Buckow zeigt, warum er zum FuPa-Spieler der Woche gewählt wurde: Er führt, er kämpft, er fühlt mit. Und er beweist, dass Fußball dann am schönsten ist, wenn man ihn mit Menschen spielt, die einem wirklich etwas bedeuten.