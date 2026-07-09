Dennis Rosenthal übernimmt neue Rolle beim FC Elmshorn

Die Präsentation von Dennis Rosenthal (l.) und Jörn Maier. – Foto: FCE

Der FC Elmshorn baut nach dem Aufstieg in die Landesliga auch seine Strukturen abseits des Platzes weiter aus. Dennis Rosenthal übernimmt die neu geschaffene Position als Sport-Koordinator für den Leistungsbereich. Der 25 Jahre alte Elmshorner soll Sportdirektor Jörn Maier künftig bei der strategischen und sportlichen Weiterentwicklung des Vereins unterstützen.

Mit der neuen Funktion reagiert der FCE auf die steigenden Anforderungen, die mit der sportlichen Entwicklung des Klubs verbunden sind. Neben der Kaderplanung soll Rosenthal vor allem daran mitarbeiten, verbindliche Strukturen zwischen Jugend- und Herrenbereich zu schaffen. Talente sollen langfristig entwickelt und gezielter an die leistungsorientierten Mannschaften herangeführt werden.

Mit dem Trainerteam um Seyhmus Atug sieht Maier den Verein auf dem Platz bereits gut aufgestellt. Gleichzeitig seien die Aufgaben rund um den Trainings- und Spielbetrieb in den vergangenen Jahren deutlich gewachsen. Rosenthal soll deshalb dabei helfen, „unsere sportlichen Prozesse weiter zu professionalisieren und die Entwicklung des Leistungsbereichs strategisch voranzutreiben“.

Maier deutlich, dass es dem FC Elmshorn nicht allein um den kurzfristigen Erfolg der 1. Herren geht. „Wir wollen nicht nur erfolgreiche Mannschaften aufbauen, sondern einen Verein entwickeln, der dauerhaft leistungsorientiert arbeitet“, erklärt der Sportdirektor.

Der neue Sport-Koordinator kennt den Fußball in der Region. Rosenthal arbeitete bei verschiedenen Vereinen im Jugendbereich und war zuletzt für den JFV Südholstein tätig. Seit Ende Juni ist er hauptamtlicher Co-Trainer beim österreichischen Klub SKN St. Pölten in der Frauen-Bundesliga. Dort sammelt er Erfahrungen in einem professionellen und international ausgerichteten Umfeld.

Rosenthal verbindet Österreich und Elmshorn

Trotz seiner Tätigkeit in Österreich soll Rosenthal dauerhaft in die sportliche Arbeit des FC Elmshorn eingebunden bleiben. Die Abstimmung mit den Verantwortlichen erfolgt über digitale Arbeitsstrukturen und regelmäßige persönliche Termine. Der Verein sieht darin keinen Widerspruch, sondern die Möglichkeit, zusätzliche Erfahrungen und Perspektiven in die eigene Entwicklung einfließen zu lassen.

Für Rosenthal ist die Aufgabe zugleich eng mit seiner Heimat verbunden. „Elmshorn ist meine Heimat und ich freue mich darauf, den Verein auf seinem Weg langfristig mitzugestalten“, sagt er. Ihn reize besonders „die Kombination aus sportlicher Ambition und dem klaren Willen, professionelle Strukturen aufzubauen“.

Der 25-Jährige verfolgt dabei einen langfristigen Ansatz. Wenn es gelinge, Talente nachhaltig zu entwickeln und passende Rahmenbedingungen zu schaffen, könne der Verein „Schritt für Schritt auf ein neues Niveau“ geführt werden.

Bereits an der Kaderplanung beteiligt

Rosenthal war bereits vor der offiziellen Bekanntgabe seiner neuen Rolle in die sportliche Planung eingebunden. Im Zuge der Kaderzusammenstellung führte er Gespräche mit Spielern aus der Region, stellte die sportliche Ausrichtung des FC Elmshorn vor und begleitete den Rekrutierungsprozess.

Für Maier ging es dabei nicht ausschließlich um konkrete Verpflichtungen. „Wir wollten nicht einfach Spieler verpflichten, sondern unsere Idee nach außen tragen“, erklärt der Sportdirektor. Jedes Gespräch sei zugleich eine Gelegenheit gewesen, den Weg des Vereins zu vermitteln. Rosenthal habe daran einen wesentlichen Anteil gehabt und gezeigt, welchen Stellenwert professionelle Abläufe auch außerhalb des Spielfeldes besitzen.

Der Ausbau der sportlichen Leitung ist damit ein weiterer Baustein in der Entwicklung des Landesliga-Aufsteigers. Der FC Elmshorn möchte den sportlichen Erfolg nicht als kurzfristigen Höhepunkt betrachten, sondern als Grundlage für eine nachhaltige Entwicklung.

Maier bremst dabei bewusst überzogene Erwartungen. „Unser Weg wird Zeit brauchen. Nachhaltige Entwicklung entsteht nicht über Nacht“, sagt er. Der Verein wolle jedoch von Jahr zu Jahr professioneller werden, passende Menschen für seine Idee gewinnen und den Fußballstandort Elmshorn dauerhaft stärken.

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