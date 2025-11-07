Dennis Richter: Torjäger und Macher beim TuS Wickrath

Geht es nach den Zahlen, dann ist Dennis Richter in dieser Spielzeit der torgefährlichste Stürmer im hiesigen Fußballkreis. 19 Tore aus neun Spielen gehen bislang auf sein Konto, die er neuerdings aber allesamt für die zweite Mannschaft von TuS Wickrath in der Kreisliga B erzielt.

Ob er mit diesen Fähigkeiten nicht weiterhin auch für die Bezirksliga-Mannschaft des TuS nützlich wäre? Richter muss bei dieser Frage kurz schmunzeln. „Wenig“, sagt Richter, ehe er lachend anfügt: „Klar, wenn ich ein bisschen Freiraum vor dem Tor bekomme, dann bin ich schon noch gefährlich. Aber alles andere muss ja auch stimmen. Und da stimmt nicht mehr alles, muss ich ehrlicherweise sagen.“

Richter kann diese Entwicklung nun Woche für Woche erleichtert als Zuschauer verfolgen, „weil die Jungs es wirklich gut machen.“ Ganz unbeteiligt an dieser guten Zwischenbilanz ist er allerdings nicht. Seit drei Jahren übt er das Amt des Sportlichen Leiters in Wickrath aus. Richter war somit involviert, welche Spieler der Verein als potenzielle neue Leistungsträger verpflichtete – darunter beispielsweise Quinton Washington, Ruben Bruß oder Petar Popovic. „Wir haben guten Ersatz geholt. Das war uns wichtig“, sagt Richter.

Im Sommer zog sich Richter nach fünf Jahren und 60 Toren aus der ersten Mannschaft in Wickrath zurück. Und nicht nur er: Mit Kevin Wolfs, Benedikt Kantert, Luis Langmatz und Max Käppler folgten weitere langjährige Wickrather Stützen in die Reserve, was einen gewissen Umbruch im Bezirksliga-Kader anschob. Daher sei, so sagt Richter, schon die Sorge aufgetaucht, ob die Mannschaft die Abgänge der „älteren“ Spieler kompensieren könne. Diese Bedenken erwiesen sich jedoch als unbegründet: Wickrath kann es auch ohne Richter und den Rest. Platz fünf nach zwölf Spieltagen in der Bezirksliga dient als Beweis.

Der Stürmer hat sich über die Jahre zum Mann für alles beim TuS entwickelt: Trainingsanzüge für die Spieler, Regen- oder Winterjacken für die Trainer, Sponsoren für die Trikots – all das fiel früh in Richters Aufgabengebiet, seitdem er 2020 nach Wickrath zurückkehrte. Denn der 34-Jährige ist tief im Verein verwurzelt, wuchs in Wickrath auf, fing dort mit dem Fußballspielen an und wohnt inzwischen fußläufig zur Sportanlage. Als der Verein 2020 dann in den Abstiegskampf der A-Liga rutschte, kam Richter nach Stationen beim 1. FC Mönchengladbach, 1. FC Viersen und SV Lürrip zurück und packte überall mit an – auf und neben dem Platz.

A-Jugend sorgte für Aufschwung

Dank einer starken A-Jugend folgte fortan ein Aufschwung, der den Verein inzwischen bis in die Spitzengruppe der Bezirksliga geführt hat. Naheliegend, dass Richters Wirken im Verein irgendwann einen Namen bekam: Sportlicher Leiter. „Ich telefoniere gefühlt jeden Tag mit dem Trainer, um den Stand der Dinge abzufragen. Dann ist die Vorbereitung zu planen und vielleicht muss noch der eine oder andere Spieler oder Sponsor gefunden werden“, sagt Richter zu seinen Aufgaben. Warum ihm das liegt? „Ich hatte glücklicherweise die Kontakte“, sagt Richter und fügt an: „Und ich sehe mich eher in dieser Rolle als Trainer.“

Er war zudem eine der treibenden Kräfte, um Gianluca Nurra als Trainer nach Wickrath zurückzuholen. Beide sind seit vielen Jahren gut befreundet, „es hat direkt gefunkt“, sagt Richter. Von 2022 bis 2024 trainierte Nurra gemeinsam mit Dirk Horn Wickraths erste Mannschaft, bevor er zu einem unglücklichen Kurzintermezzo als Co-Trainer zum 1. FC Viersen wechselte. Nach der Hinrunde 2024/25 lag Wickrath in der Bezirksliga nahe der Abstiegszone, Richter bat um Hilfe – und Nurra kehrte an die Seite von Dirk Horn zurück. Seit diesem Sommer ist Nurra alleinverantwortlich für die Mannschaft – mit bislang beachtlichen Erfolgen.

Abseits des Trainings- und Spieltagsbetriebs plant man vieles gemeinsam. Die Arbeit mit der Mannschaft liege indes klar beim Trainerteam. „Generell lasse ich den Trainern freie Hand. Sie planen das Training sowie die Partien vom Treffpunkt bis zum Spielende. Da muss ich nichts beisteuern“, sagt der Sportliche Leiter.

Bislang dürfte Richter als Sportlicher Leiter auch nichts zu beanstanden haben. Es läuft deutlich besser als die mittelmäßige Vorsaison. Lediglich vier Punkte trennen die Mannschaft derzeit von der Tabellenführung. Ist der Landesliga-Aufstieg ein Thema in Wickrath? „Wir haben keine Pflicht aufzusteigen. Aber wenn wir die Möglichkeit dazu haben, wollen wir das gerne wahrnehmen“, sagt Richter.

Dank seiner Tore hat zudem die zweite Mannschaft in der B-Liga ebenfalls Aufstiegschancen und belegt nach zehn Partien den vierten Rang. Für Richter steht da der Spaß im Vordergrund, während er seine aktive Laufbahn in der Kreisliga langsam ausklingen lässt. „Früher war mir das nicht egal, aber jetzt ist es für mich okay, wenn mir ein Ball verspringt. Ich bin anders eingestellt und es ist natürlich schön, wenn man die Spiele gewinnt und extrem viele Tore schießt“, sagt Richter.

In der Bezirksliga half er bislang nur in einem Spiel für fünf Minuten aus. Weitere Einsätze sind nicht geplant. Doch für den Fall der Fälle wissen sie in Wickrath, dass der Sportliche „Chef“ als Torjäger bereitsteht.