Dennis Reitze verstärkt TSV-Defensive

– Foto: TSV Immenhausen

Mit Dennis Reitze kann die TSV Immenhausen den ersten Neuzugang für die Saison 2026/27 begrüßen. Der erfahrene Defensivspieler wird unsere Mannschaft künftig in der Abwehr verstärken und bringt dabei reichlich Qualität und Erfahrung mit.

Dennis ist ein kopfballstarker und zweikampfstarker Abwehrspieler, der in den vergangenen Jahren wertvolle Erfahrungen in der Gruppenliga sowie in der Kreisoberliga Kassel sammeln konnte. Zuletzt stand er für Fortuna Kassel, den TSV Hertingshausen und Olympia Kassel auf dem Platz und überzeugte dort vor allem durch seine Präsenz in der Defensive, seine Robustheit und seine Stärke in der Luft.