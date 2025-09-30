Dennis Pasemann übernimmt beim VfL Leiferde

– Foto: Verein

Der VfL Leiferde hat die wichtigste Personalfrage nach dem Rücktritt von Tuna Bayrak beantwortet: Dennis Pasemann wird neuer Trainer beim Bezirksligisten aus dem Landkreis Gifhorn. Der 34-Jährige, der zuletzt fast drei Jahre lang die Geschicke bei Arminia Vechelde leitete, soll den angekündigten Umbruch beim VfL gestalten – wird jedoch erst Ende Oktober offiziell ins Amt einsteigen.

Fußball-Abteilungsleiter Christian Ebers erklärte den Prozess der Verpflichtung: „Wir hatten uns bei der Trainerwahl Zeit gelassen, und als Dennis vor etwa drei Wochen bei Vechelde freigestellt wurde, habe ich zu ihm Kontakt aufgenommen.“ Man kenne sich bereits seit rund zwanzig Jahren, die Gespräche seien schnell konkret geworden. Pasemann bringt Erfahrung aus verschiedenen Ebenen des Amateur- und Nachwuchsfußballs mit. In Vechelde erreichte er in der Vorsaison einen soliden fünften Platz in der Bezirksliga und gewann mit seiner Mannschaft den prestigeträchtigen Härkepokal. Zuvor war er als Co-Trainer unter Marc Pfitzner in der U17-Bundesliga bei Eintracht Braunschweig tätig. Als Spieler war Pasemann unter anderem für den MTV Wolfenbüttel und die Freien Turner in der Oberliga aktiv. Er besitzt die B+ Lizenz des DFB.

Bis zum offiziellen Amtsantritt wird weiterhin Jannik Scheike die Mannschaft betreuen, der nach Vereinsangaben „in den letzten Wochen überragend“ gearbeitet habe. Scheike wird künftig als Co-Trainer fest ins Team eingebunden, bleibt jedoch auch als Spieler auf dem Platz. „Er hat ja selbst noch zwei bis drei Jahre als Spieler im Tank und wird den Umbruch im Team mit ankurbeln“, so Ebers. Mit der Verpflichtung Pasemanns verfolgt der VfL Leiferde das klare Ziel, sich langfristig in der Bezirksliga zu etablieren und sportlich wieder konstanter aufzutreten. Nach dem enttäuschenden Saisonstart mit drei Niederlagen war zuletzt ein 5:0-Erfolg gegen Arminia Vechelde ein erster Lichtblick gewesen.