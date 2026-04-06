Dennis Ordelheide wechselt in die Kreisliga A

Das ist Dennis Ordelheide. – Foto: Design

In der vergangenen Woche hat der TSV Eller den Abgang von Dennis Ordelheide bestätigt, obwohl der Klub in der Bezirksliga um den Landesliga-Aufstieg kämpft. Nun steht sein neuer Verein fest: Den 31-Jährigen zieht es in die Kreisliga A Düsseldorf zur DJK Tusa Düsseldorf.

Seit Wochen kursieren Wechselgerüchte um Ordelheide, doch in Eller hat er stets mit offenen Karten gespielt. „Dennis tut alles dafür, dass wir unser Ziel, den Aufstieg, erreichen. Wir pflegen ein super Verhältnis und sind regelmäßig im Austausch. Klar ist aber, dass er den höheren Aufwand in der Landesliga im Falle eines Aufstiegs nicht mehr betreiben möchte“, gab Trainer Kerim Kara kürzlich Einblicke in die Kaderplanung.

Ordelheide war jahrelang Leistungsträger in der Oberliga

Ordelheide ist am Niederrhein bestens bekannt: Der Angreifer machte sich als Eigengewächs des TSV Eller schnell einen Namen und wechselte im Anschluss in die Oberliga Niederrhein. Erst spielte er für den SC Düsseldorf-West, im Anschluss für den 1. FC Monheim - und seine Leistungen waren nie von der Hand zu weisen: In 168 Oberliga-Einsätzen schoss er 43 Tore und legte 16 weitere Treffer auf. Jüngst überragte er im Topspiel gegen Bilk für den TSV mit einem Dreierpack, insgesamt steht er bei elf Toren und sieben Vorlagen in dieser Spielzeit.