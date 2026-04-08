Dennis Ordelheide entscheidet sich für Tusa 06

Das ist Dennis Ordelheide. – Foto: DESIGN

Tusa 06, Wersten 04 oder Schwarz-Weiß 06? Die Frage, für welchen Verein Dennis Ordelheide in der kommenden Saison die Fußballschuhe schnüren würde, hatte schon etwas von der Kultshow „Herzblatt“. Schließlich flirteten gleichdrei Düsseldorfer A-Kreisligisten mit dem Stürmer des Bezirksligisten TSV Eller 04.

Alle drei hatten ihre Argumente, mit denen sie um die Gunst des Torjägers buhlten. Am Ende entschied sich Ordelheide für Tusa 06 und Trainer Dennis Wienhusen. Dass ihm dieser Entschluss nicht leicht fiel, gab der 31-Jährige nach Bekanntwerden des Wechsels offen zu. „Ich bin mir sicher, dass ich mich in allen Klubs wohlgefühlt hätte. Schlussendlich hat mich aber das Gesamtpaket bei Tusa mit dem Naturrasenplatz und dem Vereinsleben am meisten überzeugt“, sagte der begehrte Spieler.

Ordelheides Ex-Klub Wersten und der in seiner Oberbilker Heimat ansässige SC Schwarz-Weiß 06 schauen in die Röhre. Auch ihnen hätte der frühere Oberligastürmer freilich gut zu Gesicht gestanden. Bei Tusa hingegen darf man sich in der kommenden Saison sogar über gleich zwei Stürmer der Extraklasse freuen. Mit Ordelheide und Dominic Abdel-Ahad verfügen die Fleher dann in vorderster Reihe über ein Duo, das in der Liga einzigartig sein dürfte.