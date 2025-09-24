Dennis Ochs tritt als Sportlicher Leiter in Endenich zurück

Dennis Ochs beendet ein prägendes Kapitel beim FV Bonn-Endenich. Der 38-Jährige, der seit 2013 zunächst als Spieler, später als Trainer und zuletzt als sportlicher Leiter beim FVE wirkte, legt sein Amt zum 1. Oktober 2025 nieder. Am Dienstagabend informierte er die Mannschaft über seine Entscheidung.

„Zum 01.10.2025 werde ich meine Tätigkeit als Sportlicher Leiter beim FVE beenden. Diese Entscheidung ist mir alles andere als leicht gefallen und sie war auch nicht einfach zu verdauen. Doch meine berufliche und familiäre Situation lässt es leider nicht zu, dass ich diese Aufgabe weiterhin mit der gleichen Intensität ausüben kann, wie ich es in den vergangenen eineinhalb Jahren getan habe“, erklärte Ochs.

Als Spieler schnürte er von 2013 bis 2018 die Schuhe für den Verein, ehe er die erste Mannschaft übernahm und 2023 zum Mittelrheinliga-Aufstieg führte. Nach seiner Freistellung im Herbst 2023 kehrte er im Mai 2024 als sportlicher Leiter zurück, übernahm in der vergangenen Spielzeit in der Mittelrheinliga übergangsweise nochmals die Mannschaft, konnte den Abstieg aber nicht verhindern.