Dennis Nabers beendet seine Laufbahn beim SV Esterwegen

– Foto: Simon Jansen

Beim SV Esterwegen II endet eine Ära: Dennis Nabers hat seine aktive Karriere beendet und wird künftig nicht mehr für die Reserve des Vereins in der 2. Kreisklasse Emsland Nord auflaufen. Mit emotionalen Worten verabschiedete der Klub einen Spieler, der über viele Jahre hinweg das Gesicht des Vereins mitgeprägt hat.

In den vergangenen vier Jahren gehörte Nabers zum festen Bestandteil der zweiten Mannschaft. Dabei überzeugte er nicht nur durch seine Leistungen auf dem Platz, sondern auch als verlässlicher Teamkollege und wichtiger Ansprechpartner innerhalb der Mannschaft. Seine Vielseitigkeit machte ihn besonders wertvoll: Ob als Feldspieler oder zwischen den Pfosten – Nabers stellte sich stets in den Dienst des Teams.

Kreispokalsieg bleibt unvergessen

Bevor er zur zweiten Herrenmannschaft wechselte, lief Nabers mehrere Jahre für die erste Mannschaft des SV Esterwegen auf. Zu den größten Erfolgen seiner Vereinslaufbahn zählt der Gewinn des Kreispokals. An diesem Triumph hatte er maßgeblichen Anteil und sicherte sich damit einen festen Platz in der Vereinsgeschichte.