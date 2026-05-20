Dennis Morast wechselt zum TSV Venne

Dennis Morast verstärkt den TSV Venne ab Sommer. – Foto: Florian Großloser

Der TSV Venne hat den ersten Neuzugang für die kommende Saison bekanntgegeben. Dennis Morast wird künftig für den Bezirksligisten aus dem Mühlenbachstadion auflaufen.

Der 25-Jährige sammelte bereits Erfahrung in der Bezirksliga. Zu seinen bisherigen Stationen zählen unter anderem der SG SW Kalkriese sowie zuletzt der bisherige Ligakonkurrent SV Quitt Ankum. Dort konnte Morast nach Angaben des TSV seine sportlichen Qualitäten bereits unter Beweis stellen.

Mit dem Wechsel nach Venne soll der Kader der ersten Mannschaft weiter verstärkt werden. Der Verein erhofft sich von Morast zusätzliche Impulse und eine Bereicherung für das Team zur neuen Saison.