Dennis Lerche wechselt nach Krefeld

Grundtugenden, die auch im Amateurfußball wichtig sind. Lerche spielt ab Sommer wieder in der Bezirksliga, der 29-Jährige wechselt als Transfercoup zum CSV Marathon Krefeld, der auch schon Samed Yesil im Kader hatte. Nach Stationen bei der SG Wattenscheid 09 (Regionalliga West), SSV Jeddeloh (Regionalliga Nord), Rot-Weiß Erfurt (Regionalliga Nordost) und eben Türkspor kehrt der Krefelder in seine Heimat zurück.

Den Wechsel zu Türkspor Dortmund hatte sich nicht nur der Angreifer anders vorgestellt. Nach nur fünf Spielen und einem Tor war das Kapitel "Regionalliga West" abrupt beendet, als der Aufsteiger seinen Rückzug verkündete. Neben der finanziellen Schieflage des Vereins gaben die Verantwortlichen auch der Mannschaft eine Teilschuld . Es hieß in einem Schreiben an die Spieler, dass "Körpersprache, Kampfgeist, Einsatz und Zusammenhalt" gefehlt haben.

Wie dieser Transfer gelungen ist, hat Trainer Onur Özkaya dem Reviersport erklärt: "Ich bin schon einige Jahre hinter Dennis her und jetzt hat es endlich geklappt. Dennis wird in diesem Jahr 30 Jahre alt und ist nun auch Familienvater geworden. Er muss an sich und seine Familie denken. Wir konnten ihn als absoluten Leader für die sportliche Aufgabe begeistern, aber natürlich konnten wir auch damit punkten, weil wir ihm einen Job vermitteln konnten." Lerche, der bald bei den Entsorgungsbetrieben Krefeld (GSAK) arbeiten soll ergänzt: "Die Zeit der sportlichen Träume ist vorbei. Ich muss jetzt zusehen, dass ich für meine Familie und mich Geld verdiene. Und das kann ich hier beim CSV Marathon in Verbindung mit dem Arbeitsplatz."

Der CSV Marathon Krefeld belegt in der Bezirksliga, Gruppe 3, Rang sieben und ist damit bester Aufsteiger. Der Transfer von Lerche kann Signalwirkung haben und zeigt auch: In der Bezirksliga muss noch lange nicht Schluss sein.