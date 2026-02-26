Dennis Lerche kommt als Hochkaräter an den Buscher Holzweg!

Zusagen geben Planungssicherheit beim FC Traar!
In der Saison 2025/26 knüpft der FC Traar mit seiner Herrenmannschaft an die positive Entwicklung der Vorsaison an. Trotz personellen Umbruchs hat Trainer Halil Ozbulat das Team vom Buscher Holzweg in der Spitzengruppe etabliert. Ein Platz in den Top 5 ist das Ziel für die Ruckrunde. Der Angriff nach ganz oben erscheint auch aufgrund vieler schwerwiegender Verletzungen für die laufende Saison noch zu ambitioniert. Nebenbei werden jedoch bereits die Weichen für die Saison 2026/27 gestellt und die Kaderplanung schreitet voran.
Aus dem aktuellen Kader haben bereits nahezu alle Spieler ihren Verbleib zugesagt, auch in der kommenden Saison für die Traarer aufzulaufen. Dazu kommen gezielte Neuverpflichtungen, die den Kader vervollständigen werden und Trainer Halil Ozbulat zusätzliche Möglichkeiten bei der Weiterentwicklung geben.
Im Angriff geht ab dem 01.07.2026 Dennis Lerche auf Torejagd. Er hat sich bereits vor einigen Wochen mit uns an einen Tisch gesetzt und sich den Verein genauer angeschaut. In den vergangenen Wochen gab es einen regelmäßigen Austausch, bis er nun seine Zusage für die kommende Saison gegeben hat. Ein weiterer Beweggrund seiner Entscheidung war auch, dass er in Zukunft mit seinem besten Freund, Winterneuzugang Samet Köksal zusammenspielen kann.
Dennis bringt mit seiner individuellen Art eine eigene Mentalität und besondere fußballerische Fähigkeiten mit ein, die auch viele andere Vereine gerne für sich beansprucht hätten. Zu unserem Glück hat er sich am Ende gegen andere Angebote und für uns entschieden, berichtet der sportliche Leiter Marcus Claesgens.
Dennis Lerche reizt die sportliche Perspektive, dass er als Verstärkung die Mannschaft noch näher an einen Aufstieg in die Kreisliga A heranführen könnte und man für den FC Traar historisches damit erreichen würde.
Darüber hinaus wird er eine Trainerlizenz mit Hilfe des Vereins anstreben und sich auch als Trainer im Jugendbereich einbringen, um auch dort nachhaltig die Entwicklung zu stärken.