Allgemeines
Das ist Dennis Lehmann.
Das ist Dennis Lehmann. – Foto: Juline Mittag

Dennis Lehmann dreht auf: Salingia Barmen verliert nach Führung

Kreisliga A Düren: Germania Burgwart, BC Oberzier und FC Golzheim haben ihre beiden ersten Spiele gewonnen. Bleibt das so?

Kreisliga A Düren: Germania Burgwart, BC Oberzier und FC Golzheim haben ihre beiden ersten Spiele gewonnen. Bleibt das so? Am 3. Spieltag sind die drei Klubs ebenso wie Schlusslicht Frenz gefordert, das gegen Düren 77 erstmals punkten möchte. Am Freitag gewann Borussia Freialdenhoven gegen Salingia Barmen.

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Düren

Gestern, 19:30 Uhr
Borussia Freialdenhoven
Borussia FreialdenhovenF´aldenhoven
Salingia Barmen
Salingia BarmenBarmen
6
2
Abpfiff
Aufsteiger Salingia Barmen ging zwar durch Pascal Schneider in Rückstand (22.), doch die Gäste schlugen bei Borussia Freialdenhoven noch vor dem Seitenwechsel doppelt zu und jubelten durch Mykhailo Torkot über eine 2:1-Führung (45.+1). Der Favorit drehte nach dem Seitenwechsel aber auf - und das lag vor allem am ewigen Dennis Lehmann, der mit einem Dreierpack der überragende Mann beim 6:2-Erfolg der Borussia war. Barmen wartet weiter auf den ersten Zähler, Freialdenhoven springt vorerst auf Rang zwei.

Borussia Freialdenhoven – Salingia Barmen 6:2
Borussia Freialdenhoven: Sam Küpper, Enrico Roebner, Marvin Robert, Dominik Baczewski, Nico Nießen, Tim-Calvin Brendel, Andre Kranzhoff, Elias Azirar, Nabil Ouaziz, Ali Farhat, Pascal Schneider - Trainer: Dirk Lehmann
Salingia Barmen: Philip Elsner, Julian Pelzer, Marco Ivanovski, Tobias Bellartz, Tim Riesen, Johannes Breuer, Till Offermanns, Justin Weingart, Joshua Michel, Leandro-Marcel Houben, Mykhailo Torkot - Trainer: David Rosenbaum
Schiedsrichter: Rene Sippel (Düren)
Tore: 1:0 Pascal Schneider (22.), 1:1 Johannes Breuer (27.), 1:2 Mykhailo Torkot (45.+1), 2:2 Dennis Lehmann (58.), 3:2 Elias Azirar (65.), 4:2 Dennis Lehmann (77.), 5:2 Hassan Farhat (87.), 6:2 Dennis Lehmann (90.+1)

Heute, 18:30 Uhr
Viktoria Koslar
Viktoria KoslarKoslar
FC Golzheim
FC GolzheimGolzheim
18:30live
Spieltext Koslar - Golzheim

Morgen, 15:30 Uhr
BC Oberzier
BC OberzierOberzier
VfVuJ Winden
VfVuJ WindenWinden
15:30
Spieltext Oberzier - Winden

Morgen, 15:00 Uhr
JSV Frenz
JSV FrenzFrenz
FC Düren 77
FC Düren 77Düren 77
15:00
Spieltext Frenz - Düren 77

Morgen, 15:00 Uhr
Jugendsport Wenau
Jugendsport WenauWenau
SC Jülich/SV Hoengen
SC Jülich/SV HoengenSC Jülich/SV Hoengen
15:00live
Spieltext Wenau - SC Jülich/SV Ho...

Morgen, 15:00 Uhr
Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln
Schwarz-Weiß Huchem-StammelnH.-Stammeln
SG Nörvenich-Hochkirchen
SG Nörvenich-HochkirchenNörvenich
15:00
Spieltext H.-Stammeln - Nörvenich

Heute, 18:30 Uhr
Grün-Weiß Welldorf-Güsten
Grün-Weiß Welldorf-GüstenWelldorf
SG Germania Burgwart
SG Germania BurgwartBurgwart
18:30live
Spieltext Welldorf - Burgwart

Morgen, 15:00 Uhr
Rhenania Lohn
Rhenania LohnLohn
Schwarz-Weiß Düren
Schwarz-Weiß DürenSW Düren
15:00
Spieltext Lohn - SW Düren

Das sind die nächsten Spieltage 2025/26

4. Spieltag
Sa., 20.09.25 16:30 Uhr Salingia Barmen - Viktoria Koslar
So., 21.09.25 15:00 Uhr SC Jülich/SV Hoengen - Borussia Freialdenhoven
So., 21.09.25 15:00 Uhr FC Golzheim - JSV Frenz
So., 21.09.25 15:00 Uhr FC Düren 77 - Rhenania Lohn
So., 21.09.25 15:00 Uhr SG Germania Burgwart - BC Oberzier
So., 21.09.25 15:00 Uhr VfVuJ Winden - Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln
So., 21.09.25 15:00 Uhr SG Nörvenich-Hochkirchen - Jugendsport Wenau
So., 21.09.25 15:30 Uhr Schwarz-Weiß Düren - Grün-Weiß Welldorf-Güsten

5. Spieltag
Fr., 26.09.25 19:30 Uhr Borussia Freialdenhoven - SG Nörvenich-Hochkirchen
Sa., 27.09.25 18:30 Uhr Viktoria Koslar - SC Jülich/SV Hoengen
Sa., 27.09.25 18:30 Uhr Grün-Weiß Welldorf-Güsten - FC Düren 77
So., 28.09.25 15:00 Uhr BC Oberzier - Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln
So., 28.09.25 15:00 Uhr JSV Frenz - Salingia Barmen
So., 28.09.25 15:00 Uhr Jugendsport Wenau - VfVuJ Winden
So., 28.09.25 15:00 Uhr SG Germania Burgwart - Schwarz-Weiß Düren
So., 28.09.25 15:00 Uhr Rhenania Lohn - FC Golzheim

