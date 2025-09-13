Dennis Lehmann dreht auf: Salingia Barmen verliert nach Führung

Kreisliga A Düren: Germania Burgwart, BC Oberzier und FC Golzheim haben ihre beiden ersten Spiele gewonnen. Bleibt das so? Am 3. Spieltag sind die drei Klubs ebenso wie Schlusslicht Frenz gefordert, das gegen Düren 77 erstmals punkten möchte. Am Freitag gewann Borussia Freialdenhoven gegen Salingia Barmen.
Borussia Freialdenhoven – Salingia Barmen 6:2
Borussia Freialdenhoven: Sam Küpper, Enrico Roebner, Marvin Robert, Dominik Baczewski, Nico Nießen, Tim-Calvin Brendel, Andre Kranzhoff, Elias Azirar, Nabil Ouaziz, Ali Farhat, Pascal Schneider - Trainer: Dirk Lehmann
Salingia Barmen: Philip Elsner, Julian Pelzer, Marco Ivanovski, Tobias Bellartz, Tim Riesen, Johannes Breuer, Till Offermanns, Justin Weingart, Joshua Michel, Leandro-Marcel Houben, Mykhailo Torkot - Trainer: David Rosenbaum
Schiedsrichter: Rene Sippel (Düren)
Tore: 1:0 Pascal Schneider (22.), 1:1 Johannes Breuer (27.), 1:2 Mykhailo Torkot (45.+1), 2:2 Dennis Lehmann (58.), 3:2 Elias Azirar (65.), 4:2 Dennis Lehmann (77.), 5:2 Hassan Farhat (87.), 6:2 Dennis Lehmann (90.+1)
4. Spieltag
Sa., 20.09.25 16:30 Uhr Salingia Barmen - Viktoria Koslar
So., 21.09.25 15:00 Uhr SC Jülich/SV Hoengen - Borussia Freialdenhoven
So., 21.09.25 15:00 Uhr FC Golzheim - JSV Frenz
So., 21.09.25 15:00 Uhr FC Düren 77 - Rhenania Lohn
So., 21.09.25 15:00 Uhr SG Germania Burgwart - BC Oberzier
So., 21.09.25 15:00 Uhr VfVuJ Winden - Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln
So., 21.09.25 15:00 Uhr SG Nörvenich-Hochkirchen - Jugendsport Wenau
So., 21.09.25 15:30 Uhr Schwarz-Weiß Düren - Grün-Weiß Welldorf-Güsten
5. Spieltag
Fr., 26.09.25 19:30 Uhr Borussia Freialdenhoven - SG Nörvenich-Hochkirchen
Sa., 27.09.25 18:30 Uhr Viktoria Koslar - SC Jülich/SV Hoengen
Sa., 27.09.25 18:30 Uhr Grün-Weiß Welldorf-Güsten - FC Düren 77
So., 28.09.25 15:00 Uhr BC Oberzier - Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln
So., 28.09.25 15:00 Uhr JSV Frenz - Salingia Barmen
So., 28.09.25 15:00 Uhr Jugendsport Wenau - VfVuJ Winden
So., 28.09.25 15:00 Uhr SG Germania Burgwart - Schwarz-Weiß Düren
So., 28.09.25 15:00 Uhr Rhenania Lohn - FC Golzheim