Dennis Lehmann dreht auf: Salingia Barmen verliert nach Führung

Das ist Dennis Lehmann. – Foto: Juline Mittag

Kreisliga A Düren: Germania Burgwart, BC Oberzier und FC Golzheim haben ihre beiden ersten Spiele gewonnen. Bleibt das so? Am 3. Spieltag sind die drei Klubs ebenso wie Schlusslicht Frenz gefordert, das gegen Düren 77 erstmals punkten möchte. Am Freitag gewann Borussia Freialdenhoven gegen Salingia Barmen.

________________ So läuft der Spieltag der Kreisliga A Düren

Aufsteiger Salingia Barmen ging zwar durch Pascal Schneider in Rückstand (22.), doch die Gäste schlugen bei Borussia Freialdenhoven noch vor dem Seitenwechsel doppelt zu und jubelten durch Mykhailo Torkot über eine 2:1-Führung (45.+1). Der Favorit drehte nach dem Seitenwechsel aber auf - und das lag vor allem am ewigen Dennis Lehmann, der mit einem Dreierpack der überragende Mann beim 6:2-Erfolg der Borussia war. Barmen wartet weiter auf den ersten Zähler, Freialdenhoven springt vorerst auf Rang zwei. Borussia Freialdenhoven – Salingia Barmen 6:2

Borussia Freialdenhoven: Sam Küpper, Enrico Roebner, Marvin Robert, Dominik Baczewski, Nico Nießen, Tim-Calvin Brendel, Andre Kranzhoff, Elias Azirar, Nabil Ouaziz, Ali Farhat, Pascal Schneider - Trainer: Dirk Lehmann

Salingia Barmen: Philip Elsner, Julian Pelzer, Marco Ivanovski, Tobias Bellartz, Tim Riesen, Johannes Breuer, Till Offermanns, Justin Weingart, Joshua Michel, Leandro-Marcel Houben, Mykhailo Torkot - Trainer: David Rosenbaum

Schiedsrichter: Rene Sippel (Düren)

Tore: 1:0 Pascal Schneider (22.), 1:1 Johannes Breuer (27.), 1:2 Mykhailo Torkot (45.+1), 2:2 Dennis Lehmann (58.), 3:2 Elias Azirar (65.), 4:2 Dennis Lehmann (77.), 5:2 Hassan Farhat (87.), 6:2 Dennis Lehmann (90.+1)