Dennis Kaltenbach kehrt zum VfR Hausen zurück Kaltenbach wird spielender Co-Trainer der zweiten Mannschaft

Dem VfR Hausen gelang somit die Rückkehr des erst im Sommer zum SV Ballrechten-Dottingen gewechselten Offensivakteur. Dennis Kaltenbach verbucht in seiner Zeit beim VfR Hausen in 30 Spiele insgesamt 39 Scorrerpunkte. Auch in dieser Hinrunde beim SV Ballrechten - Dottingen gelangen ihm 12 Scorrerpunkte in 12 Spielen. Der VfR Hausen freut sich Dennis Kaltenbach wieder in seinen Reihen zu haben und ist davon überzeugt, dass er mit seiner Qualität und seiner Erfahrung das junge Förderteam zusammen mit dem Trainer Sascha Hohwieler weiterentwickeln und voran bringen kann.

Dennis Kaltenbach freut sich auf seine neue Aufgabe und bedankt sich beim VfR Hausen für den Einstieg ins Trainergeschäft.