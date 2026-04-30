Dennis Jungk verlängert beim SSV Kästorf

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Der SSV Kästorf kann eine wichtige Personalentscheidung vermelden: Dennis Jungk hat seinen Vertrag verlängert und bleibt damit auch in der kommenden Saison Teil der Mannschaft. Das gab der Landesligist via Instagram bekannt.

Der Verein hebt dabei nicht nur seine sportlichen Qualitäten hervor, sondern auch seine Bedeutung für das Teamgefüge. Jungk habe „nicht nur sportlich überzeugt, sondern auch gezeigt, was unseren Verein ausmacht: Einsatz, Leidenschaft und Zusammenhalt“. Entsprechend wird seine Verlängerung als wichtiges Signal gewertet. Der Defensivspieler kam zur laufenden Saison von Lupo Martini Wolfsburg, wo er über Jahre hinweg ein absoluter Stammspieler war. Der 31-Jährige absolvierte in der laufenden Saison 19 Spiele und startete in jeder dieser Partien.

Auch der Spieler selbst begründet seine Entscheidung klar: „Ich habe mich entschieden, meinen Vertrag um ein weiteres Jahr zu verlängern, weil ich mich hier sportlich und persönlich sehr gut aufgehoben fühle.“ Besonders hebt er das Umfeld hervor: „Ein weiterer wichtiger Grund ist die starke Gemeinschaft im Verein – dieser Zusammenhalt ist etwas Besonderes.“