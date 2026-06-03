Dennis Eisen übernimmt zweite Mannschaft der Sportfreunde Schliengen

Von links: Stellvertretender Vorsitzender Kai Fischer, der künftige Reservecoach Dennis Eisen und Vorsitzender Gerrit Höveler | Foto: Mara Höveler

Die zweite Mannschaft der Sportfreunde Schliengen startet mit einem neuen Trainer in die Saison 2026/2027. Wie der Verein mitteilte übernimmt Dennis Eisen ab der kommenden Spielzeit das Traineramt und soll frische Impulse für das Team setzen.

"Eisen bringt dabei eine umfangreiche Erfahrung mit: Seit über 20 Jahren ist er im Trainerbereich aktiv und konnte sowohl im Aktiven- als auch im Jugendfußball wertvolle Erfahrungen sammeln. Durch seine langjährige Tätigkeit in unterschiedlichen Vereinen verfügt er über ein ein gutes Gespür für die Entwicklung von Spielern.Zuletzt war Eisen als Trainer beim SC Zienken sowie beim SV Liel engagiert", heißt es seitens der Sportfreunde.