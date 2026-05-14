Dennis Drost übernimmt zur neuen Saison

Mit der Suche nach einem neuen Trainer ist Schluss: Die 1. Herren hat einen Nachfolger auf der Bank gefunden. Dennis Drost übernimmt zur kommenden Saison das Amt im Otto-Dölle-Stadion und bringt dabei Erfahrung aus Ostfriesland mit.
Erstmals Trainerstation im Emsland
Der 44-jährige Versicherungskaufmann aus Steenfelde in der Gemeinde Westoverledingen war zuletzt gleich zweimal beim SC Rhauderfehn/Langholt als Trainer tätig. Nach rund eineinhalb Jahren Pause startet Drost nun bei seinem ersten Trainerengagement im Emsland.
Die Vereinsfarben Blau-Gelb sind ihm dabei keineswegs fremd. Bereits in Rhauderfehn/Langholt arbeitete er unter denselben Farben. Als aktiver Fußballer lief der zweifache Familienvater unter anderem für Frisia Völlenerkönigsfehn und den SV Burlage auf.
„Ich bin gespannt auf das Team“, sagte Drost bei seiner Vorstellung.
Erste Begegnung beim Spiel gegen Esterwegen
Den Kontakt stellte der neue Koordinator für den Herrenfußball, Stefan Strack, her. Gemeinsam mit Fußballobmann Tobias Nyhoegen und Teammanager Aaron Lenz begrüßte er den neuen Coach am Rande des Punktspiels gegen den SV Esterwegen zur ersten Stippvisite offiziell im Verein.
Beim 0:3 gegen Esterwegen war Drost bereits vor Ort und konnte sich einen ersten Eindruck von seiner neuen Mannschaft verschaffen.
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