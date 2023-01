Dennis Deider hat in Wallrabenstein verlängert Verpflichtung des Spielertrainers entpuppt sich als Erfolg +++ Gruppenliga im Blick

Wallrabenstein. Für Kreisoberligist SV Wallrabenstein ist es bislang eine Trainerverpflichtung mit doppeltem Positiveffekt. Dennis Deider, im Sommer 2022 von der Spvgg. Eltville gekommen, hat als Coach die Erwartungen erfüllt, überwintert mit dem Team hinter Primus SV Niederseelbach auf Platz zwei. Der zur Teilnahme an den Aufstiegsspielen mit den Vizemeistern der Kreisoberligen Wiesbaden, Main-Taunus und Limburg/Weilburg berechtigen würde.

Klar, dass der Blick angesichts der geschaffenen Ausgangslage in Richtung Gruppenliga-Rückkehr geht. Deider: „Wir schauen, was geht, und nehmen alles mit, was möglich ist. Und wenn es nicht klappt, ist es kein Beinbruch.“