Dennis Chessa: "Diese Wertschätzung von den Fans war schon extrem"

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Dennis Chessa vom Regionalligisten SSV Ulm 1846 Fußball sprach nach dem Saisonauftakt gegen Bayern München II mit FuPa über seine Vertrangsverlängerung und viele Neuerungen bei den Spatzen . Der 33 Jahre alte Mittelfeldspieler verlängerte wie schon berichtet nach längerer Überlegungszeit Anfang Juli seinen Vertrag um zwei weitere Jahre bis 2028. Für den Verein ist diese Entscheidung von besonderer Bedeutung, weil Chessa zu den wenigen Spielern gehört, die den großen Umbruch im Kader mitgehen. Seit der Saison 2022/2023 spielt er für den SSV, inzwischen kommt er auf beachtliche 115 Pflichtspiele und 16 Tore.

Der Auftakt in die neue Phase des Vereins war für Chessa mehr als ein gewöhnliches Vorbereitungsspiel. „Heute war ein besonderer Tag, auch wieder mit dem Anfang in der Kirche. Das wollten wir natürlich auch ins Spiel bringen. Wir sind schon gut ins Spiel gekommen und haben den Ball gut laufen lassen. Dann hat Bayern II auch die rote Karte bekommen, das war natürlich gut für uns. Davor haben wir aber auch schon ein paar gute Gelegenheiten gehabt. Als wir dann ein Mann mehr waren, haben wir schon richtig Druck gemacht und dann auch zurecht die Tore gemacht. Wir sind da auf einem guten Weg sind.“ Umbruch mit neuer Rolle

Auch für ihn persönlich bringt dieser Neustart Veränderungen mit sich. „Ich habe da zum Beispiel auch schon nochmal eine andere Position als die letzten Jahre. Da war ich schon mehr rechts außen, jetzt im Zentrum.“ Damit ist selbst für einen erfahrenen Spieler, der den Verein kennt, vieles neu.

Zugleich ordnete er den Auftritt in den größeren Zusammenhang ein. „Man sieht, dass die Leute sich jetzt immer mehr einspielen. Es ist schon ein großer Umbruch ist mit vielen neuen Spielern und neuen Trainern, mit neuen Spielideen.“

Wertschätzung der Fans

Dass Chessa beim SSV bleibt, war für viele Anhänger eine wichtige Personalie. Der Spieler selbst beschreibt, dass die Reaktionen der Fans in seine Entscheidung, beim SSV zu bleiben, eingeflossen seien. „ Ich habe über die ganze Pause extrem viele Nachrichten bekommen, privat, über Instagram und Facebook und was weiß ich alles. Diese kamen von vielen Fans, die echt extrem wertschätzend und toll waren. Das hat mich natürlich riesig gefreut und auch jetzt, wo es dann geklappt hat, waren die Nachrichten von den Fans und diese Wertschätzung schon extrem.“

Für Chessa ist diese Verbindung zum Umfeld ein wesentlicher Teil des Neustarts. „Das ist natürlich ein super Gefühl und freut mich riesig. Es war einfach schön und auch wieder toll, die Leute heute im Donaustadion wieder zu sehen.“ Der erfahrene Spieler formuliert daraus einen gemeinsamen Anspruch für die neue Saison. „Ich hoffe einfach nur, dass wir dieses Jahr einen Neustart machen. Mit den Fans, der Mannschaft, zusammen als Verein vorankommen und wieder als Einheit dieses Jahr zusammen rocken.“

Ein fast neues Umfeld

Trotz seiner langen Zeit in Ulm ist auch für Chessa die Situation ungewohnt. Der Kader wurde stark verändert, nur drei weitere bekannte Gesichter (Johannes Reichert, Lucas Röser und Marcel Seegert) aus der letzten Saison sind noch dabei. „Tatsächlich, ist es schon auch manchmal noch ein bisschen komisch. Ich bin jetzt zwei Wochen später eingestiegen und dann kommst du zur Mannschaft und es ist alles komplett neu. Aber es ist auch eine Chance, was neues Gutes zu kreieren und ich bin froh, hier zu sein. Alle Neuen in der Mannschaft sind wirklich stolz beim SSV zu sein.“

Anspruch nach oben

Sportlich sieht Chessa die Möglichkeiten der neu zusammengestellten Mannschaft positiv: „Ich glaube schon, dass wir eine gute Mannschaft haben, dass wir auch gute Spieler geholt haben und einen guten Trainer. Das muss jetzt alles zusammenfinden. Wir haben auch noch Zeit bis zum ersten Spiel und da müssen wir natürlich auch noch Sachen verbessern.“

Zum Abschluss formuliert er folgende Ziele: „Der Anspruch von uns ist natürlich schon, so weit oben wie möglich mitzuspielen. Wir sind hier um erfolgreich Fußball zu spielen und das bestmöglichste rauszuholen.“