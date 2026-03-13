Dennis Brode: „Sie sind eine sehr eingespielte Truppe"

Mit 42 Punkten aus 17 Spielen führt der SV Union Lohne die Tabelle weiterhin an. Die Mannschaft liegt damit vier Punkte vor dem ersten Verfolger ASV Altenlingen (38 Punkte) und hat sich im bisherigen Saisonverlauf eine starke Ausgangsposition im Titelrennen erarbeitet.

Der kommende Gegner SV Bad Bentheim steht aktuell mit 20 Punkten aus 17 Spielen auf Rang zwölf der Tabelle. Dennoch gilt die Mannschaft als unangenehmer Gegner, der zuletzt auch ein Erfolgserlebnis verbuchen konnte.

Dahinter folgen die SF Schwefingen (33 Punkte) sowie SG Freren und VfL Weiße Elf Nordhorn mit jeweils 32 Punkten. Für Lohne geht es deshalb darum, den Vorsprung an der Spitze zu verteidigen und bestenfalls weiter auszubauen.

Gerade deshalb warnt Lohne-Coach Dennis Brode davor, den Gegner am Tabellenstand zu messen.

„Sie sind eine sehr eingespielte Truppe, stehen tabellentechnisch nicht da, wo sie hingehören. Ich schätze sie weit besser ein, als der Tabellenstand ist, deswegen sind wir natürlich gewarnt.“

Respekt vor dem Gegner

Auch der jüngste Sieg der Bentheimer unterstreicht aus Sicht des Trainers, dass seine Mannschaft gewarnt sein muss.

„Sie haben letzte Woche auch gewonnen, von daher werden sie auch mit Schwung in die Rückrunde gehen.“

Brode rechnet daher mit einer intensiven Begegnung. „Ich gehe davon aus, dass es ein hartes Stück Arbeit wird, aber wir müssen trotzdem unser Bestes geben und wollen auch drei Punkte holen, logischerweise.“

Ziel bleibt der Platz an der Spitze

Trotz personeller Probleme ist die Zielsetzung beim Tabellenführer klar formuliert. Lohne möchte seine Position an der Tabellenspitze festigen und die starke Saison fortsetzen.

„Wir wollen oben bleiben und dann wird das schon laufen hoffentlich, dass wir erster bleiben und den Vorsprung bestenfalls ausbauen, auf jeden Fall den Vorsprung behalten.“

Auch mit Blick auf die aktuelle Personalsituation bleibt der Anspruch unverändert. „Unser Ziel sind ganz klar drei Punkte, auch wenn die Personalnot noch da ist, versuchen wir auf Sieg zu spielen.“

Damit reist der Tabellenführer mit klarer Zielsetzung nach Bad Bentheim – wohl wissend, dass ihn dort ein unangenehmer Gegner erwartet.