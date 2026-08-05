Dennis Bley tritt als Trainer des SV Thüle zurück Gesundheitliche Gründe von red · Heute, 12:55 Uhr · 0 Leser

– Foto: Robert Gertzen

Der SV Thüle muss sich kurzfristig auf der Trainerposition neu aufstellen. Dennis Bley hat sein Amt als Trainer der ersten Herrenmannschaft aus gesundheitlichen Gründen mit sofortiger Wirkung niedergelegt. Das teilte der Bezirksligist mit.

Weitere Angaben zu den gesundheitlichen Gründen machte der Verein nicht. Der SV Thüle erklärte, die Nachricht habe Mannschaft und Verantwortliche sehr getroffen. Zugleich betonte der Klub den großen Respekt vor Bleys Entscheidung und stellte heraus, dass die Gesundheit Vorrang habe. Verein würdigt langjährigen Einsatz Bley war über viele Jahre für die erste Herrenmannschaft verantwortlich und hat die sportische Arbeit beim SV Thüle in dieser Zeit maßgeblich mitgestaltet. Entsprechend ausführlich fiel die Würdigung des Vereins aus.

„Danke für deinen langjährigen Einsatz, dein außergewöhnliches Engagement und die Leidenschaft, mit der du unsere 1. Herrenmannschaft über viele Jahre geprägt und zu dem, was sie heute ist, gemacht hast“, erklärte der Klub. Dafür sei man Bley „unendlich dankbar“. Der SV Thüle wünschte seinem bisherigen Trainer und dessen Familie für die Zukunft alles Gute und vor allem Gesundheit. Zugleich machte der Verein deutlich, dass Bley dem Klub auch nach seinem Rücktritt verbunden bleiben soll: „Du bist beim SV Thüle jederzeit herzlich willkommen.“