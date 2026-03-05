Denkwürdiger Heimsieg gegen den OFC

Serkan Firat lässt Sascha Korb aussteigen. – Foto: Björn Franz Photography

Die erste Halbzeit ging fast ausnahmslos an die Gäste aus Offenbach. Boubacar Barry (6.), Marc Wachs (22.) und Ronny Marcos (25.) scheiterten an Jesper Heim oder verfehlten das Tor knapp. Dazwischen hatte lediglich Nick Galle eine Großchance für den TSV, doch Johannes Brinkies vereitelte diese in der achten Minute. Marc Wachs brach dann den Bann aus Sicht des OFC und traf per Volley in der 26. Minute zum 0:1. Im Gegenzug scheiterte Serkan Firat aus der Drehung am Keeper. Nach einer halben Stunde schoss Valdrin Mustafa den Ball an die Latte. Steinbach wollte den Abpraller klären, doch Jelle Gooselink stand im Weg. Von ihm prallte das Leder in Richtung Tor, wo Jesper Heim mit einem unfassbaren Reflex das 0:2 vorerst verhinderte. 60 Sekunden später traf Valdrin Mustafa dann aus der zweiten Reihe ins lange Eck. Mit dieser Führung ging es dann auch in die Pause.

Feuerwerk nach der Pause

Steinbach kam verändert aus der Kabine und hatte durch den eingewechselten Marvin Mika (47.) und Deniz Haimerl (48.) direkt zwei Großchancen, die Jayson Breitenbach und Johannes Brinkies jeweils grandios abwehrten. In der nächsten Aktion wurde Deniz Haimerl von Noel Knothe gefoult. Den fälligen Strafstoß verwandelte Ole Käuper zum 1:2. Vor 1.856 Zuschauern bekam der TSV Steinbach Haiger in der 56. Minute auch einen zweiten Foulelfmeter zugesprochen. Diesmal konnte Ronny Marcos den Steinbacher Eros Dacaj nur durch ein Foulspiel an einer Großchance hindern. Erneut trat Ole Käuper an und wieder war der Ball drin. Der OFC reagierte umgehend und hatte durch Marc Wachs (59.), Valdrin Mustafa (60.) und Ouassim Karada (64.) direkt drei große Möglichkeiten. Während Jesper Heim sein Team im Spiel hielt, war es Johannes Brinkies, der auf der Gegenseite glänzend gegen Jonas Singer rettete (65.). Wieder schlugen die Kickers höchstgefährlich zurück, doch Kilian Skolik (68.), Ouassim Karada (70.), sowie Jayson Breitenbach (71.) konnten die Gäste nicht erneut in Führung bringen. So war es Eros Dacaj, der nach einem Solo von Jonas Singer in der 74. Minute zum 3:2 für die Hausherren traf. Im direkten Gegenzug hätte Boubacar Barry ausgleichen müssen. Der Offenbacher schoss jedoch freistehend über das Tor. Kristjan Glibo setzt nun alles auf Offensive, was der TSV eiskalt ausnutzte. Scheiterte Jonas Singer zuerst noch an Johannes Brinkies (86.), traf der Linksaußen rund 180 Sekunden später zum 4:2-Endstand.