Denklinger Fehler bestraft Olching eiskalt

Fußball; Saison 2025/26; Bezirksliga; Tobias Ried (im blauen Trikot, rechts) im Zweikampf mit Maximilian Neufing vom SV Raisting am 1. März 2026 – Foto: Oliver Rabuser

Fehler machten beide Mannschaften. Aber Olching bestrafte die Unzulänglichkeiten des Gegners konsequenter als der VfL Denklingen. Ein VfL-Akteur erwischte einen rabenschwarzen Tag.

Außer Spesen nichts gewesen. Der VfL Denklingen zeigte im Gastspiel beim SC Olching über weite Strecken, dass er auch gegen Spitzenteams widerstandsfähig auftreten kann. Der entscheidende Unterschied bei 1:3 (1:2)-Niederlage des VfL gegen den souveränen Tabellenführer der Bezirksliga Süd: Die Hausherren bestraften Fehler des Gegners konsequenter als die Denklinger, „Olching nimmt unsere Einladungen an, wir umgekehrt nicht“, skizzierte VfL-Spielertrainer Christoph Schmitt den Kontrast zwischen beiden Teams.

Gleich bei der ersten Aktion des Spiels gerät Denklingen in Rückstand

Das eigene Mitverschulden begann bereits mit der ersten Aktion des Spiels. Nach einer Hereingabe von der Seite konnte VfL-Torhüter Manuel Seifert den Ball nicht festhalten. Ein Nachfassen war für den Keeper schwierig, weil zwei seiner Vorderleute ihm ungewollt im Wege standen. Adnan Ribo bedankte sich artig und schob die Kugel zum 1:0. Da war noch keine Minute gespielt. Die Startphase dieser Partie charakterisierte der VfL-Coach bei seiner Mannschaft als „völlig wild“. Bei frühlingshaften Temperaturen, musste er beobachten, wie sein Team „etwas geschwommen“ sei.

Tobias Ried mit fatalem Fehlpass, dann verursacht er einen Elfmeter

Mit zunehmender Dauer standen die Lechrainer jedoch sicherer, sie justierten auch die Abstände zwischen den Mannschaftsteilen neu und damit besser. Und siehe da: Nach einem direkt verwandelten Eckball von Schmitt stand es plötzlich 1:1 (10.). Im Rückblick war das nicht mehr als ein Strohfeuer der Denklinger, denn es folgte die Phase der Unzulänglichkeiten. Allen voran Tobias Ried öffnete dem SCO mehrmals unfreiwillig die Tür. Sein Querschläger landete vor den Füßen von Leon Heinzelmair, der zur abermaligen Olchinger Führung vollendete (17.). Nur wenig später verursachte der 36-Jährige einen Elfmeter. Denklingens Torhüter Seifert wehrte den Schuss von Ferenc Armbrus jedoch ab (22.).

Schmitt mit Chance auf Denklinger Anschlusstreffer

Nach rund einer Stunde kassierte der „Topper“ dann auch noch eine Zeitstrafe, womit der Tag für ihn komplett im Eimer war. Davor hatte der Spitzenreiter die nächste Topchance durch Niklas Uhle gleich nach Wiederbeginn, aber auch Simon Ried hatte zwei starke Aktionen, bei denen nicht viel zum Torerfolg fehlte. „Wir haben uns reingebissen“, lobte Schmitt. Das knappe Resultat war für die Gäste ein Mutmacher – bis Olching den Vorsprung entscheidend ausbaute. Nach einem langen Ball aus der eigenen Hälfte und einem gewonnenen Kopfballduell wurde der Ball genau in den Lauf von Jakob Zißelsberger verlängert, der Seifert keine Abwehrmöglichkeit ließ und zum 3:1-Endstand traf (72.). Denklingen hatte noch die Chance zum Anschlusstreffer, doch kratzte ein Olchinger die Kugel nach einem Kopfball von Schmitt von der Linie..

Statistik

SC Olching – VfL Denklingen 3:1 (2:1) Tore: 1:0 (1.) Ribo, 1:1 (10.) Schmitt, 2:1 (17.) Heinzlmair, 3:1 (72.) Zißelsberger. Gelbe Karten: Olching 0, Denklingen 2. Zeitstrafe: Denklingen: T. Ried (61.). Schiedsrichter: Philip Reimann. Zuschauer: 75.